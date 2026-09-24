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24 de septiembre 2026 - 15:00

Adiós a las macetas de suelo: la tendencia en balcones que se impone este 2026

Una nueva moda arrasa en los balcones chicos porque libera espacio, ordena las plantas y le da otra estética al ambiente.

Las plantas tienen nuevas formas de adornar los balcones más chicos.

Las plantas tienen nuevas formas de adornar los balcones más chicos.

Magnific

Las plantas son un pilar fundamental dentro de la decoración del hogar, pero este 2026 cambia la forma de ubicarlas. La nueva tendencia se basa en sacar las macetas del piso y aprovechar paredes, rincones y estructuras verticales.

La propuesta funciona muy bien en balcones chicos, donde cada centímetro cuenta. Los soportes de hierro, las jardineras alargadas y las estructuras finas hacen que se pueda sumar vegetación sin tener que llenar el piso de recipientes.

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Los soportes verticales permiten ordenar las macetas y aprovechar mejor paredes y rincones.

Los soportes verticales permiten ordenar las macetas y aprovechar mejor paredes y rincones.

Soportes verticales de hierro: elegancia y funcionalidad para el balcón

Entre las opciones que más se ven están los soportes de hierro negro mate, con líneas simples y delgadas que, además de ordenar mejor el balcón, ayudan a aprovechar paredes y rincones que muchas veces quedan vacíos. Las jardineras lineales también sirven para agrupar distintas especies y mantener despejada la zona de paso. Entre las plantas que mejor se adaptan a esta tendencia aparecen:

  • sansevieria, resistente y de bajo mantenimiento
  • lazo de amor, ideal para sectores con semisombra
  • potus, perfecto para poner en altura y dejar caer sus hojas
  • gomero, de hojas grandes y con más presencia
  • palmera de salón, para sumar altura
  • bambú, útil para generar mayor privacidad
  • hiedra inglesa, que crea un efecto de cascada y necesita controlar su crecimiento

Para balcones con buena exposición al sol, la petunia también puede ser una opción. Necesita entre seis y ocho horas de luz directa por día y puede cultivarse en macetas, jardineras o recipientes colgantes.

Los tonos claros y las estructuras finas ayudan a sumar luminosidad y sensación de amplitud.

Los tonos claros y las estructuras finas ayudan a sumar luminosidad y sensación de amplitud.

Colores y materiales que transforman y aportan luminosidad

El color del soporte también puede cambiar por completo cómo se percibe el balcón. El hierro negro mate aporta contraste y se integra fácilmente con distintos estilos de decoración.

Para quienes buscan un espacio más claro, los soportes blancos o en tonos arena son una alternativa. Combinados con paredes claras, pueden generar una mayor sensación de amplitud y luminosidad, algo que viene muy bien en balcones reducidos.

La clave está en no llenar el ambiente de elementos, con pocas estructuras bien distribuidas y con plantas ubicadas a distintas alturas, se puede conseguir un balcón más ordenado y visualmente despejado. Además de cambiar la estética, esta forma de distribuir las plantas deja libre el piso y permite aprovechar mucho mejor el espacio disponible.

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