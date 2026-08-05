El sistema de pagos que enfureció a Trump: qué es Pix y por qué se convirtió en el centro del conflicto con Brasil

Estados Unidos impuso aranceles a Brasil, alegando competencia desleal contra sus empresas de pago electrónico. Generó debate interno en Brasil, y se incluye en la agenda política, en plena campaña electoral brasileña.

Pix, el sistema brasileño: Es una plataforma estatal de pagos digitales creada por el Banco Central de Brasil, lanzada en 2020.

Lanzada en 2020, una plataforma de cobros y pagos digitales tuvo una adopción masiva en Brasil. Se trata de Pix, una herramienta integrada en las aplicaciones móviles de la mayoría de los bancos y entidades financieras que permite a millones de usuarios acreditar transferencias personales o abonar compras en comercios al instante.

Sin embargo, a diferencia de otras alternativas que hay en el mundo, el de Brasil es estatal: fue diseñado y funciona bajo la administración directa del Banco Central de Brasil.

La magnitud del impacto de Pix como plataforma estatal fue tal que generó el rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, desencadenando la aplicación de fuertes aranceles contra Brasil.

Hace pocas semanas, la administración norteamericana concluyó una investigación comercial iniciada contra Brasil hace un año y señaló a Pix como uno de sus objetivos.

De acuerdo con el informe divulgado a principios de junio, las autoridades estadounidenses sostienen que el país sudamericano afectó de manera desleal a sus firmas de pagos electrónicos, entre las que destacan procesadoras como Visa y Mastercard.

Estados Unidos, bajo Donald Trump, impuso aranceles a Brasil, alegando competencia desleal contra sus empresas de pago electrónico.

La respuesta brasileña

Al día siguiente de las medidas de EEUU, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apareció con una pancarta durante un evento que decía: "Pix es de Brasil".

Lula, candidato a la presidencia en las elecciones de octubre, señaló en referencia al sistema de pagos brasileño que "el presidente estadounidense, en un acto impulsivo, ya que estábamos negociando después de mi visita al presidente Trump, anunció un aumento del impuesto a los productos brasileños al 25%, basándose en una mentira".

El mandatario brasileño relató que su réplica fue: "Oye, Trump, oye, en lugar de tenerle miedo a Pix, haz que Pix funcione en Estados Unidos".

La disputa en torno a Pix trasciende el plano externo, y se mete de lleno en el escenario político. A la jornada siguiente, el senador y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula para los próximos comicios, mostró en un acto un cartel con el lema "Pix es de Brasil y de Bolsonaro", frase que replicó más tarde con una imagen en su cuenta de Instagram.

El sistema generó un debate interno en Brasil, con políticos de distintas facciones apropiándose de su lema.

Qué es Pix

Pix es un sistema de pago instantáneo creado por técnicos del Banco Central de Brasil que permite transferir dinero entre cuentas en segundos, las 24 horas del día. Se caracteriza por su rapidez y seguridad, y se utiliza desde el celular de cada persona vinculado a cuentas corrientes, de ahorro o prepago.

Para pagar, el usuario tiene varias maneras, como introducir en una app un número que identifica la cuenta del tercero dentro de todo el sistema bancario brasileño, o digitar una clave, que puede ser un número o un nombre de usuario, cómo si fuera un "alias".

Es una plataforma estatal de pagos digitales creada por el Banco Central de Brasil, lanzada en 2020.

Pero existe una manera más fácil: escanear con la cámara de su teléfono un código QR. Es la opción más habitual de todas en Brasil, de acuerdo a datos oficiales. Al concretarse el pago, el sistema les da una confirmación a las dos partes.

Pix no le cobra recargos al comprador, y al comercio le cobra comisiones del 0,22% en promedio. El sistema se ha popularizado en Brasil y cuenta con cifras impresionantes: Pix tiene 176 millones de usuarios, equivalente al 80% de la población brasileña, y la mayoría de ellos lo utiliza con frecuencia, según datos del banco central de ese país a julio de 2026.

Cada mes registra más de 7.000 millones de transacciones por casi 3,4 billones de reales, de acuerdo al promedio del primer semestre de este año.

El choque de intereses con Visa y Mastercard

Cabe subrayar que las tarjetas de débito como las de Visa o Mastercard les cobran a los comercios comisiones superiores al 1%, mientras que las tarjetas de crédito cobran un 2,2% en Brasil, de acuerdo a un informe del Banco de Pagos Internacionales citado por Reuters.

De acuerdo a un reporte para clientes de Goldman Sachs, el crecimiento de Pix "puede limitar el uso de tarjetas de crédito y de prepago". Pixabay

En ese marco, de acuerdo a un reporte para clientes de Goldman Sachs, el crecimiento de Pix "puede limitar el uso de tarjetas de crédito y de prepago".

Pix es el segundo método de pago más utilizado entre los brasileños, medido por el monto total de transacciones, y solo lo superan las transferencias interbancarias tradicionales.