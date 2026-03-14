Chau pashminas en este otoño-invierno 2026: cómo usar las camperas con bufanda integrada

Las camperas con bufanda integrada se posicionan como uno de los abrigos más originales: conocé las tendencias de este otoño.

Cada temporada trae nuevas tendencias que transforman el modo de vestirse. Para el otoño-invierno 2026 , una de las prendas que comenzó a llamar la atención es la campera con bufanda integrada , conocida como scarf jacket .

Esta prenda propone una solución práctica para los días fríos : el abrigo ya incorpora una pieza de tela larga que funciona como bufanda, por lo que no es necesario sumar accesorios adicionales. En algunos modelos la bufanda está cosida al cuello del abrigo, mientras que en otros forma parte del diseño estructural de la campera y puede cruzarse o envolverse alrededor del cuello.

El resultado es una prenda funcional que combina abrigo y accesorio en un solo diseño . Además de su practicidad, la tendencia también responde a una estética cada vez más minimalista, donde las prendas buscan resolver varias funciones a la vez.

Las llamadas scarf jackets comenzaron a aparecer en colecciones recientes de marcas internacionales y rápidamente se convirtieron en una de las propuestas más comentadas para la temporada de frío. Este tipo de abrigo combina la estructura clásica de una campera o tapado con una pieza de tela larga, que reemplaza a la bufanda tradicional. El diseño permite envolver el cuello de distintas maneras, lo que agrega volumen al look, sin necesidad de sumar más prendas.

Impacto. Se estima que la industria de la moda genera anualmente a escala global unos 20 millones de toneladas de residuos.

Además de ser una solución práctica para el invierno, este estilo también tiene un componente estético importante. La bufanda integrada aporta movimiento al abrigo y permite jugar con diferentes formas de atado o superposición.

Otra razón por la que esta tendencia gana popularidad es que ayuda a equilibrar las proporciones del cuerpo. Al integrarse al diseño del abrigo, la bufanda evita el exceso de volumen en la parte superior del cuerpo y se adapta bien a distintos tipos de camperas, desde modelos rectos hasta abrigos oversize o puffer. La prenda también se adapta a distintos estilos: puede aparecer en versiones minimalistas para looks urbanos o en diseños más llamativos con texturas y tejidos gruesos.

scarf jacket

Los colores de la temporada

El otoño-invierno 2026 llega con una paleta de colores que mezcla tonos clásicos con algunos matices más intensos. Entre los tonos más utilizados para abrigos y camperas aparecen:

Negro clásico.

Marrón chocolate.

Bordó profundo.

Verde musgo.

Azul oscuro.

En las colecciones recientes también se vieron acentos de colores más vibrantes, como naranja o amarillo, utilizados para contrastar con tonos más apagados del invierno. Esta combinación permite crear looks invernales elegantes, pero con detalles que aportan personalidad.

Los diseñadores también están apostando a paletas inspiradas en la naturaleza, con tonos tierra y minerales que reflejan una tendencia hacia estilos más orgánicos y naturales dentro de la moda contemporánea. En el caso de las camperas con bufanda integrada, los colores neutros suelen ser los más elegidos porque permiten que la prenda combine fácilmente con distintos outfits.

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Cuáles son las telas que se usarán este otoño-invierno para los abrigos

Además de los colores y los diseños, las telas también juegan un papel clave en las tendencias de invierno. Para la temporada 2026, los materiales más utilizados en camperas y abrigos incluyen tejidos que combinan abrigo, textura y durabilidad. Entre los materiales que más aparecen en colecciones recientes se encuentran lana y mezclas de lana, tweed, alpaca, cuero o ecocuero, tejidos bouclé, mohair y cashmere. Estos materiales se caracterizan por su capacidad para retener el calor y al mismo tiempo aportar textura a las prendas.

También se observa una tendencia hacia tejidos con superficies más visibles y táctiles, como lanas gruesas o tejidos con relieve, que aportan profundidad al diseño del abrigo. En paralelo, la moda actual también muestra un creciente interés por fibras más sostenibles y materiales reciclados, reflejando una preocupación cada vez mayor por el impacto ambiental de la industria textil.

En este contexto, las camperas con bufanda integrada aparecen como una de las propuestas más interesantes del invierno 2026, ya que combinan funcionalidad, diseño y practicidad en una sola prenda pensada para enfrentar las bajas temperaturas con estilo.

scarf

¿Cómo se pueden estilizar las scarf jackets para diferentes ocasiones?

Para un look casual y diario

Estilo Capa/Poncho: Coloca la bufanda sobre los hombros y crúzala por delante. Sujeta con un broche o cinturón en la cintura para un ajuste más definido.

Coloca la bufanda sobre los hombros y crúzala por delante. Sujeta con un broche o cinturón en la cintura para un ajuste más definido. Nudo Básico con Chaqueta: Si la bufanda es separada, envuélvela dos veces alrededor del cuello y pasa uno de los extremos por debajo para mayor cobertura, perfecto sobre una chaqueta de cuero.

Si la bufanda es separada, envuélvela dos veces alrededor del cuello y pasa uno de los extremos por debajo para mayor cobertura, perfecto sobre una chaqueta de cuero. Asimétrico: Coloca la bufanda sobre el cuello y deja un lado más largo que el otro para crear formas geométricas que alargan la figura.

Para un look formal o de oficina

Nudo Parisino: Dobla la bufanda por la mitad, colócala sobre el cuello y pasa ambos extremos por el lazo. Es ordenado, clásico y elegante.

Dobla la bufanda por la mitad, colócala sobre el cuello y pasa ambos extremos por el lazo. Es ordenado, clásico y elegante. Nudo de Corbata: Pasa la bufanda doble por el cuello y luego entrelaza los extremos como un nudo de corbata, ideal para blazers.

Pasa la bufanda doble por el cuello y luego entrelaza los extremos como un nudo de corbata, ideal para blazers. Por dentro del Saco: Coloca la bufanda sobre el cuello y ajusta los extremos por dentro de la chaqueta abrochada para un look muy pulido.

Consejos de estilo