Se viene La Noche de las Embajadas: ¿cuándo es y qué actividades habrá?

En las diferentes locaciones se podrán disfrutar de propuestas artísticas como exposiciones de artes, libros, bailes típicos, música, poesía y mucho más. Además, el público podrá ser parte de una propuesta arquitectónica única recorriendo de noche edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

ciudad.jpg Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Noche de las Embajadas: qué actividades se podrán hacer

Palacio San Martin

Arenales 761

Música - La noche de las Embajadas

19.30hs - Lola Barrios Expósito y Adrian Cañavera en formato de trio con el guitarrista Leonardo Emmanuel Avendaño (guitarra –bombo -voz). Genero: Folklore

20.30hs. Bailarinas tango Queer Julieta Falivene y Natalia Fures. Genero: Tango

22hs.César Angeleri Cuarteto y cantante Veronika Silva.Genero: Tango

Visita guiada al Museo de la Diplomacia en el Palacio San Martín. Entrada libre y gratuita, cupo limitado por orden de llegada (acceso por escalera). Horarios: 18hs, 18:30hs, 19hs y 19:30hs. Ingreso: Esmeralda 1231.

Embajada de Brasil

Cerrito 1350 y Arroyo 1142

Entre las 18hs y las 23:59, el público tendrá acceso a espacios en los dos edificios de la representación diplomática brasileña, ubicada en el barrio de Retiro.

La representación diplomática brasileña ofrece una programación que abarca sus dos edificios, el emblemático Palacio Pereda (Arroyo 1142), residencia del embajador y sede de eventos protocolares y de un espacio cultural, y la Cancillería (Cerrito 1350), donde se encuentran las oficinas de los funcionarios del gobierno de Brasil.

Los visitantes tendrán acceso libre y gratuito al Espacio Cultural del Palacio Pereda, en el cual se exhibe la muestra “Territorios en Polifonía”. Desde las 14hs hasta las 23:59, sin interrupción.

También será posible ingresar de manera libre y gratuita, entre las 18hs y las 23:59, al hall del edificio de la Cancillería, un hito arquitectónico del paisaje porteño inaugurado en 1989, donde se exponen permanentemente dos obras del renombrado artista plástico brasileño Athos Bulcão (1918-2008):

un mural de azulejos con los colores de la bandera de Brasil

un relieve sobre una pared de granito

Además banners brindan información sobre la vida y la obra de Bulcão y las del autor del proyecto del edificio, el arquitecto brasileño Olavo Redig de Campos (1906-1984).

Embajada de Colombia

Carlos Pellegrini 1363

Presentación musical con distintos ritmos tradicionales de nuestra cultura.

Embajada de Corea del Sur

Maipú 972 (Centro Cultural Coreano en Argentina). Las visitas guiadas serán con turno y con cupo limitado: 19hs, 20hs, 21hs, 22hs.

La visita consiste en el recorrido, muestras del turismo en Corea en formato de realidad virtual y la degustación de la comida coreana.

La proyección de Películas en Gran Sala del Centro:

Mover la tumba a las 18:40hs

Taxi driver/ Los héroes de Gwangju a las 20:40hs.

Inscripción previa a través de nuestro sitio web y redes sociales.

Embajada de Emiratos Arabes

Mariscal Antonio José de Sucre 3825. Visitas guiadas de grupos de aproximadamente 20 personas a las 19, 20, 21 y 22hs con registro previo.

La visita consistirá en:

Experiencia sensorial con aromas tradicionales

Diseños con henna

Degustación de café y sabores típicos

Interpretación de música tradicional emiratí con instrumentos típicos

Imágenes y videos sobre los atractivos turísticos y edificios destacados de los Emiratos Árabes Unidos

Muestra gráfica de expresiones del legado cultural emiratíe.

Embajada de Estados Unidos

3 de febrero 821 - (ICANA - Instituto Cultural Argentino Norteamericano)

LiveMusic - Patio

Estación 39 Bluegrass de 20 a 21hs.

Black Sheep Gospel Choirde 22a 23hs.

Guadalupe Raventos & Jazz Band de 24 a 01hs.

Poster Exhibition - BlueRoom

Exhibición depósters pertenecientes a American Spaces, representando los lugares más icónicos de los EstadosUnidos. La exhibición estará acompañada de visitas guiadas que se darán cuatro veces durante la velada.

Horarios de las visitas guiadas:

18 a 18:30hs.

19 a 19:30hs.

21 a 21:30hs.

23 a 23:30hs.

Además hay talleres:

Clases de Hip-Hop & Breaking:

Breaking para Kids(8 a 12 años) de 19:00hs.a 20:00hs.

Hip-Hop & Breaking para Teens (13 a 17años) de 20:00hs.a 21:00hs.

New York de Película: Un recorrido por la GranManzana a través del mejor cine norteamericano en una charla de la mano de Sebastián Cardemil Muchnik de 22:00hs.a 23:30hs.

Study in the US - Oficina Education USA

Charlas lideradas por US Alumni de Buenos Aires sobre universidades en EstadosUnidos: su proceso de selección, becas y vida en campus.

Study in the US Teens de 18:30hs.a 19:30hs.

Study in the US Adultos de 19:30hs.a 20:30hs.

Show de Lightmapping - Exterior de nuestra fachada 3D 18 a 23:30hs. Para participar de las actividades es necesario inscribirse previamente por formulario y demostrar la inscripción al ingresar. Presentarse 10 minutos antes de la actividad.

Embajada de Hungría

Suipacha 1111 – Piso 9

La visita contará con un miniconcierto de piano de compositores húngaros, con una presentación sobre los "hungaricums", innovaciones y creaciones húngaras como el cubo Rubik y una degustación de "pálinka" - un licor de frutas - entre otras cosas.

Embajada de Italia

Libertador 2100. Desde las 19h hasta las 23h se podrá visitar la Residencia del Embajador en turnos de 15 minutos aproximadamente de 10 personas, en orden de llegada.

El turno consistirá en un recorrido por la planta baja del edificio histórico de Palacio Alvear (Residencia del Embajador), donde se podrán ver - por fuera - el jardín con la fachada iluminada con el tricolor italiano y - por dentro - los lugares de representación y las obras de arte que se encuentran en la hall. También podrán degustar chocolates típicos.

Embajada de México

Arcos 1650

La visita contará con un poco de historia sobre la sede durante la dictadura cívico militar en los años 70, con la posibilidad de ver la exposición sobre la Embajada de México en Argentina. El cupo será limitado a los asistentes inscritos con antelación.

Embajada del Estado de Palestina

Riobamba 981

Cine por Palestina: documental ¡Yallah! ¡Yallah!

Recital en árabe y español de poesía por Palestina

Presentación de Dabke palestino por la agrupación Yabal Alzaitún

Recital en árabe y español de poesía por Palestina

Exhibición de pinturas por Palestina del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel

Exhibición de trajes típicos palestinos

Exhibición de libros sobre la realidad Palestina

Exposición de pinturas y fotografías por Palestina.

Embajada de Paraguay

Av. Las Heras 2545

Recorrido por la sede, en el cual se brindará una reseña histórica de la misma, así como también de la sala Elvio Romero, donde se narrará vida y obra del poeta paraguayo. En el salón de los Próceres se hablará sobre la gesta de la independencia paraguaya, para luego finalizar el recorrido en los jardines de la Embajada, en donde se brindará un momento artístico en homenaje a Agustín Pío Barrios.

También se realizará una degustación de productos nacionales.

Embajada de Uruguay

Arenales 1392 y Av. Figueroa Alcorta 3316

Recorrido histórico guiado por parte de los funcionarios, en los siguientes horarios:

Embajada: desde 19 a 21hs

Residencia oficial: 19 a 22hs

Otras Embajadas que abrirán sus puertas

Embajada de Bélgica

Rufino de Elizalde 2830

Embajada de Chile

Tagle 2786

Embajada de El Salvador

Av. Santa Fe 1385 1° piso

Embajada de Indonesia

Mariscal Ramón Castilla 3000

Misión de la Liga de los Estados Arabes

Av. Las Heras 1628 piso 2

Casa Patria Grande

Carlos Pellegrini 1289-91