Más de 1.500 efectivos se movilizan en forma simultánea, en la operación llamada “Tormenta Negra” en quince barrios populares de CABA. Las tareas tienen el objetivo de reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público.

Megaoperativo de La Ciudad para reforzar la seguridad en las villas: hay 20 detenidos.

Con más de 1.500 efectivos movilizados en forma simultánea, la Ciudad despliega un megaoperativo sin antecedentes en las villas porteñas para reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público. Por el momento, hubo 20 detenidos con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro.

En la operación llamada “Tormenta Negra” , que continúa en curso, trabajan seis áreas del Gobierno porteño en coordinación con la Justicia , con un fuerte despliegue policial en zonas de alta conflictividad. Se hacen controles de tránsito y de personas; remoción de ranchadas y autos abandonados, y la inspección de locales que venden teléfonos celulares. Además, se examinan salitas médicas donde se ofrecen servicios de salud que pueden implicar un riesgo para los vecinos.

El megaoperativo se desplegó simultáneamente en quince villas y barrios populares de la Ciudad: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.

En las tareas participan agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del SAME y Agentes de Tránsito.

Más de 1.500 efectivos se movilizan en forma simultánea, en la operación llamada “Tormenta Negra” en quince barrios populares de CABA.

De esta manera, el Gobierno porteño avanza en ponerle fin al desorden en las villas y barrios populares. El plan de ordenamiento implica fortalecer la integración urbana y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan.

“Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, subrayó Jorge Macri, quien supervisó el enorme operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31, en Retiro, junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Sobre la Operación “Tormenta Negra”, el Jefe de Gobierno agregó: “No hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley. Y un segundo paso también es la operación urbana, con el retiro y la compactación de autos abandonados, mugre y chatarra”.

Además se cerraron cuatro búnkers de drogas en las villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y en la 31, donde fueron detenidos un ciudadano peruano y otro chileno, a quienes el Gobierno porteño ya pidió que los echen del país.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 21.26.53 Jorge Macri supervisó el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31.

Así es el despliegue de la operación “Tormenta Negra”:

1.361 policías fueron desplegados de manera simultánea en todas las villas de la Ciudad para prevenir delitos, contravenciones e infracciones vinculadas a la Ley de Drogas. Además, realizan controles aleatorios de personas y vehículos.

fueron desplegados de manera simultánea en todas las villas de la Ciudad para prevenir delitos, contravenciones e infracciones vinculadas a la Ley de Drogas. Además, realizan controles aleatorios de personas y vehículos. La Agencia Gubernamental de Control inspecciona locales de venta de celulares para detectar posibles equipos robados, controla salas médicas y odontológicas para verificar condiciones de seguridad sanitaria y supervisa distintos comercios.

inspecciona locales de venta de celulares para detectar posibles equipos robados, controla salas médicas y odontológicas para verificar condiciones de seguridad sanitaria y supervisa distintos comercios. El equipo de PROCOM retira autos abandonados para recuperar el espacio público y mejorar la higiene urbana.

retira autos abandonados para recuperar el espacio público y mejorar la higiene urbana. Personal de Espacio Público realiza tareas de limpieza y recuperación urbana: desmantelan ranchadas, retiran chatarra, materiales de construcción, carros y bolsones, y también inspeccionan chatarrerías.

realiza tareas de limpieza y recuperación urbana: desmantelan ranchadas, retiran chatarra, materiales de construcción, carros y bolsones, y también inspeccionan chatarrerías. Los agentes de Tránsito llevan adelante controles vehiculares para reducir la circulación irregular y prevenir delitos.

llevan adelante controles vehiculares para reducir la circulación irregular y prevenir delitos. El operativo también cuenta con personal de reserva, entre ellos policías de calle, efectivos antibombas, división perros y drones, motos, cuatriciclos, dos helicópteros, el vehículo blindado “Fénix”, camionetas de traslado de detenidos y personal del SAME preparado para intervenir ante emergencias.

En paralelo, la Ciudad avanza con distintos operativos de ordenamiento del espacio público. Según datos oficiales, ya se recuperaron más de 780 propiedades usurpadas que funcionaban como aguantaderos y focos de inseguridad en barrios como Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo.

También se liberaron 68 kilómetros ocupados por manteros en zonas como Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios. A esto se suman controles contra trapitos en recitales y partidos de fútbol, operativos en los accesos de la Villa 31 para evitar el ingreso de materiales de construcción y procedimientos de saturación en estaciones y vagones del subte.

Estas acciones forman parte de la política de seguridad porteña, área a la que la Ciudad destinará en 2026 el 15,4% de su presupuesto, equivalente a unos $2,6 billones.