Seis escapadas por la Argentina para celebrar San Valentín

Ushuaia

Uno de los destinos preferidos por los turistas no solamente nacionales sino internacionales. Visitar “el fin del mundo“ es una aspiración que muchos tienen en su lista viajera, y que este año comenzaron a cumplir.

“Ushuaia ha sido un destino muy castigado motivado por la falta de frecuencias aéreas, ya que por su condición geográfica es totalmente aerodependiente. En nuestro hotel (Las Hayas Ushuaia Resort) la ocupación en el mes de enero rondó cerca del 55%, ayudados por la propuesta que elaboramos destinada al turismo interno: los residentes en Tierra del Fuego. En febrero mantenemos una visión optimista y calculamos que con los feriados se mantendrá un buen nivel de ocupación.” cuenta Carolina Batalla, Directora de Operaciones de Tremun Hoteles.

Las Hayas Resort combina tres noches de alojamiento con desayuno Buffet (asistido), e incluye la cena romántica gourmet de siete pasos con maridaje de vinos en Restaurant Le Martial (14 de Febrero). La propuesta se complementa con el acceso al Spa y Circuito de Aguas y las actividades que propone el Resort a sus huéspedes. El valor es de $27.500 por persona en base doble (posibilidad de pagos en 12 cuotas sin interés, con el pago de la primera cuota a 90 días).

Cuáles son los requisitos para ingresar a la ciudad de Ushuaia

Gestionar el Certificado Verano. (argentina.gob.ar/certificado/verano).

Poseer seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Contar con reserva de un alojamiento turístico habilitado.

El Calafate

El Calafate, tierra de glaciares, recientemente consagrado como uno de los destinos más hospitalarios del país, se ha visto muy afectado también por la baja cantidad de frecuencias aéreas y el alto costo del pasaje.

Oscar Souto , Secretario de Turismo de El Calafate, cuenta que “enero tuvo muy mala ocupación, dado que parte de los ingresos fueron de personal de actividades mineras, y el turismo puro rondó el 30 por ciento respecto del año pasado. Al depender en gran medida de la conexión aérea, la limitante es la cantidad de vuelos que llegan a la ciudad; en ese sentido las gestiones de la Provincia están encaminadas en conseguir más vuelos, lo que podría verse reflejado en un incremento recién en la segunda quincena de febrero”.

Mirador del Lago Hotel, situado frente a Lago Argentino a metros del centro de la ciudad, ofrece un paquete para el mes de febrero (que se extiende hasta el 1° de abril) de tres noches en habitación doble, incluye desayuno y una cena de cortesía, precio por persona en base doble desde $ 20.900.- (posibilidad de Plan Ahora 12)

Cuáles son los requisitos para ingresar a El Calafate

Tramitar el Certificado de Circulación en circulacion.santacruz.gob.ar

Adjuntar comprobantes de:

Reserva en establecimientos registrados habilitados con protocolos correspondientes, la misma de manera física (impresa o captura de pantalla).

Realizar la Declaración Jurada en la misma pagina.

Seguro de asistencia al viajero con cobertura Covid-19.

Iguazú

Iguazú, otro de los destinos elegidos en esta etapa de turismo interno, especialmente por los mismos misioneros que tuvieron la oportunidad de descubrir los atractivos de su provincia. “En Enero la ocupación fue menor a las expectativas que teníamos, posiblemente porque los turistas eligieron vacacionar en el sur, y por lo tanto fue muy poca la demanda en comparación a la gran oferta hotelera y gastronómica que tiene el destino. Esperemos que paulatinamente crezca aunque febrero se vislumbran características similares” relata Juan Carlos Espinoza, Gerente de Iguazú Grand Resort en conversación con Ámbito. Hoy con las nuevas medidas de distanciamiento se encuentra habilitadas las visitas al Parque Nacional Iguazú, como así también las actividades al aire libre y en el entorno natural de la selva misionera (canopy, trekking, cabalgatas, ciclismo).

panoramic grand 2.jpg Iguazú, otro de los destinos elegidos en esta etapa de turismo interno.

Panoramic Grand es uno de los hoteles mas instagrameados por sus atardeceres únicos y la posibilidad de combinar el ámbito de ciudad y vegetación, con increíbles vistas al río Iguazú en la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Ideal para quienes deseen celebrar San Valentín en medio de la naturaleza, pueden optar por un paquete de 3 noches en habitación doble con desayuno incluido, utilización de la piscina y la posibilidad de disfrutar de la Cena de San Valentín (14 de febrero), con una velada de sushi en vivo acompañada de música (incluye bebidas y postre amor) desde 27.500 la pareja.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Puerto Iguazú

Se requiere sacar el Certificado Verano.

Se requiere presentación de certificado COVID-19 negativo realizado en las últimas 48 horas. En caso de no tenerlo se realiza en el ingreso a la provincia; si tiene una reserva de alojamiento es sin cargo, caso contrario tiene un costo de $2000.-

Es necesario descargar la app "Misiones Digital" y realizar la autoevaluación de síntomas de COVID-19, que sirve como Declaración Jurada.

Bariloche

“Como destino patagónico, a pesar de la incertidumbre, Bariloche lideró ampliamente el primer puesto en las preferencias, con 120 mil turistas que la visitaron en el mes de enero. Atribuimos al programa de Previaje el mérito de haber impulsado la decisión de viajar por nuestro país” relata Diego Piquin director ejecutivo del Emprotur Bariloche. El destino sigue siendo una de las mejores opciones para las escapadas, ya que permite disfrutar de la mágica combinación entre playas y montañas. El lago Nahuel Huapi, ofrece increíbles escenarios para relajarse en las orillas de sus playas además de brindar cientos de alternativas diferentes con senderos para trekking, bicicletas y espacios gastronómicos.

Ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve y lagos cristalinos, se encuentra el Gran Hotel Panamericano, frente al lago Nahuel Huapi, en la enigmática zona del Llao Llao con vistas increíbles y la naturaleza en su máxima expresión. Estadías de 4 noches en habitación doble con desayuno y cena de cortesía desde $ 11.350 por persona (Plan 12 cuotas).

Buenos Aires

Vivir San Valentín en la ciudad de Buenos Aires, atrae especialmente por la variedad de oferta gastronómica, paseos al aire libre y actividades que van despertando del aislamiento paulatinamente, “El turismo extranjero es el que predomina históricamente en la temporada de verano, al estar las fronteras cerradas y no poder ingresar nuestro mercado se ve reducido a la mínima expresión. Es por eso que buscamos ofrecer propuestas tentadoras para que el porteño y aquellos que están en cercanías se tienten a vivir la ciudad en modo turista. Así mismo la gastronomía y el take away ayudan a sostener las estructuras de los establecimientos que deciden mantener sus puertas abiertas” cuenta a Ámbito el Gerente de Recoleta Grand Hotel, Ian Valerio.

Para celebrar el amor, Recoleta Grand Hotel diseñó el Urban Night in love, una propuesta pensada especialmente para vivir la velada que incluye Noche de alojamiento para dos personas, desayuno continental, acceso a la piscina y gimnasio, cena Sushi para dos personas (amuse bouche, entrada, principal, postre y bebidas) y Wi-Fi libre. Valor: $ 9.800 pesos para dos personas.

Recoleta Grand Door.jpg Recoleta Grand Hotel diseñó el Urban Night in Love, una propuesta pensada especialmente para vivir la velada.

El dato: Los turistas nacionales y los residentes de la ciudad que regresen después de 4 días de estar a más de 150km deberán: completar la declaración jurada online. Los visitantes nacionales y residentes de la ciudad que lleguen por vía aérea deberán realizar un test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo.

Los que lleguen en micro, deberán realizar un test al arribo a terminal Dellepiane. No requiere turno previo.

Los que lleguen en vehículos particulares u otros medios, deberán realizar el test dentro de las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados para tal fin. Es necesario solicitar turno online con anticipación a la llegada (máx. 15 días).

Mendoza fue la primera provincia que abrió sus hoteles, aunque aún hay varios que se mantienen cerrados. ”La diferencia entre el nivel de ocupación del turismo urbano que alcanzó un 12 por ciento en la primera quincena de enero y ascendió a 26 por ciento en la segunda quincena, contrasta con la que tuvieron los establecimientos de montaña que llegaron a casi un 75 por ciento contemplando las disposiciones de cupos respectivas. Las expectativas de febrero mejoran notablemente dado que se lanzó un paquete exclusivo para mendocinos denominado #salefinde con una bonificación del 50% de su valor y que se contrata en agencias de viajes “cuenta Fernando Barbera un referente del sector. Por otra parte desde la Asociación de Hoteles (que nuclea los 4 y 5 estrellas) Ariel Pérez, presidente de la filial local expresa que “durante el mes de enero sólo un hotel asociado ubicado en la ciudad permaneció abierto mientras que los hoteles que se ubican en los alrededores de la capital, alcanzaron una ocupación de 74,8%; para el mes de febrero, en vista del fin de semana largo, mejoran las expectativas notablemente, pensamos que en los establecimientos urbanos la ocupación rondará el 40%, que en un contexto pandémico es alentador”.

sheraton mendoza 1.jpg Mendoza fue la primera provincia que abrió sus hoteles, aunque aún hay varios que se mantienen cerrados.

Mendoza ofrece naturaleza y un escenario único para descubrir, especialmente si se trata de celebrar San Valentín en un fin de semana largo. Por ello Sheraton Mendoza con una de las mejores vistas de la ciudad tiene una propuesta promocional en su reapertura de febrero con un paquete de dos noches de alojamiento que incluye desayuno, acceso al spa, wi fi, estacionamiento, desde $ 20.570 habitación doble. Para celebrar San Valentin propone vivirlo en su espectacular terraza en una velada especial con un menú de 3 pasos maridados para la ocasión, y animados con DJ con música en vivo desde las 21 hs. Cuesta $5800 dos personas.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Mendoza