Cómo armar un centro de mesa para Navidad elegante y económico: ideas fáciles para decorar en casa + Agregar ámbito en









Descubrí cómo con materiales simples y algunos adornos que ya están en casa podés renovar la decoración navideña.

Las velas, las ramas verdes y las piñas son algunos de los elementos que permiten crear centros de mesa de Navidad sin gastar demasiado.

La Navidad es una oportunidad para renovar los espacios del hogar y preparar una mesa especial para compartir en familia. Sin embargo, no hace falta gastar demasiado dinero ni comprar adornos nuevos para conseguir una decoración atractiva: con algunos elementos cotidianos y un poco de creatividad se pueden lograr resultados originales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las velas, las ramas verdes, las piñas y los adornos que quedaron de años anteriores pueden convertirse en los protagonistas de un centro de mesa. Hay distintas alternativas para combinar estos materiales y conseguir una ambientación cálida, elegante y acorde con el estilo de cada casa.

Qué materiales necesitás para hacer un centro de mesa navideño Antes de comenzar, conviene reunir algunos elementos que probablemente ya estén en casa. Una bandeja de madera, un plato grande o una fuente decorativa pueden funcionar como base para organizar el arreglo y evitar que los objetos queden dispersos sobre la mesa.

Entre los materiales principales se encuentran dos o tres velas de diferentes tamaños, ramas verdes naturales o artificiales, piñas secas y pequeñas bolas navideñas. También se pueden sumar cintas rojas, doradas o de tonos naturales, además de hilo sisal o yute para aportar una terminación artesanal.

La ventaja de esta propuesta es que permite reutilizar adornos de otras temporadas y adaptar el diseño a los colores disponibles. No es necesario incorporar todos los elementos: elegir pocos objetos y combinarlos de manera equilibrada ayuda a conseguir una presentación más delicada.

Paso a paso: cómo armar un centro de mesa navideño Elegir una base: puede ser una bandeja de madera, una fuente decorativa o un plato grande. Lo importante es que tenga espacio suficiente para agrupar los adornos.

Colocar las velas: ubicar dos o tres de distintas alturas en el centro. Los tonos blancos, crema o dorados ayudan a conseguir una estética elegante.

Agregar las ramas verdes: distribuirlas alrededor de las velas para dar volumen y un aspecto natural. Se pueden utilizar ramas de pino o follaje artificial.

Incorporar las piñas y los adornos: completar los espacios libres con piñas secas y pequeñas esferas navideñas, sin recargar la composición.

Sumar el detalle final: colocar una cinta de tela, un moño o hilo sisal para darle personalidad al diseño. Un truco para que quede más elegante El secreto está en no sobrecargar la decoración. Elegir dos o tres colores y repetirlos en todos los elementos permite conseguir una composición armónica. Una combinación de blanco, verde y dorado, por ejemplo, aporta un aspecto delicado sin necesidad de comprar adornos nuevos. También es importante prestar atención a los materiales naturales: las ramas y las piñas deben estar limpias y secas antes de incorporarlas. Si se utilizan velas encendidas, hay que mantenerlas siempre bajo supervisión y alejadas de ramas, cintas y otros materiales inflamables.

Temas Navidad