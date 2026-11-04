El paraíso entrerriano que combina playas, relax y verde puro a pocas horas de CABA

Este rincón bonaerense te espera con propuestas ideales para disfrutar durante cualquier temporada entre costaneras, piletas termales, paseos naturales.

Un destino entrerriano te invita a disfrutar de la naturaleza y descansar lejos de la ciudad.

Entre Ríos tiene destinos que te permiten escapar de la rutina sin tener que viajar demasiado lejos. Sus paisajes, atravesados por ríos y grandes extensiones de vegetación, ofrecen alternativas para quienes buscan descansar, disfrutar del aire libre o pasar unos días en familia.

Dentro de la provincia, una ciudad se destaca por sus espacios recreativos y su propuesta turística durante todo el año. Con una extensa costanera, balnearios y complejos de aguas cálidas, el lugar tiene actividades para todas las edades y se convierte en una opción atractiva tanto en verano como en invierno.

Federación es una ciudad ubicada en el noreste de Entre Ríos, a orillas del lago de Salto Grande, que se destaca por sus playas, termas y espacios naturales. Es uno de los destinos turísticos más conocidos de la provincia y recibe visitantes durante todo el año.

Los paisajes de la región ofrecen alternativas para recorrer y disfrutar al aire libre.

Uno de sus principales atractivos es la costanera de ocho kilómetros , un recorrido que bordea el lago y permite disfrutar del paisaje desde distintos puntos. Se puede recorrer caminando, en bicicleta o en auto, con puntos preparados para descansar y pasar el día.

A lo largo del trayecto hay espacios verdes, parrillas, campings, baños y propuestas gastronómicas durante la temporada de verano. También se pueden encontrar personas practicando deportes, pescando o compartiendo unos mates frente al agua.

Para quienes prefieren alejarse del movimiento urbano, la Reserva Natural Chaviyú, que está muy cerca de la ciudad, ofrece senderos entre vegetación nativa y bosques de eucaliptos, además de espacios para observar aves y disfrutar de la naturaleza.

Los espacios junto al agua son ideales para compartir un día en familia. Gentileza - ANDY ABIR ALAN

Entre el río y el bosque: el encanto único de las playas mixtas

Las playas de Federación se caracterizan por tener sectores de arena, pasto y piedras, perfecto para todo tipo de visitante. Entre los lugares más conocidos se encuentran Playa Grande y la Playa de las Piedras, dos puntos que ofrecen experiencias distintas.

Playa Grande es una de las opciones más concurridas durante el verano, ya que tiene sectores de arena y pasto, paradores, espacios deportivos y actividades musicales que suelen atraer tanto a jóvenes como a familias.

Por su parte, la Playa de las Piedras es un lugar más tradicional que se remonta a los primeros años del desarrollo turístico de la ciudad. Su ambiente familiar la convierte en una alternativa para quienes prefieren pasar una tarde tranquila junto al agua. En la zona también se pueden disfrutar de los paseos en lancha y otras actividades náuticas.

Las propuestas de bienestar atraen visitantes durante todo el año. Gentileza - Entrerriano Digital

Desconexión total: vivir la experiencia termal al aire libre

El Parque Termal de Federación es uno de los motivos por los que miles de turistas eligen visitar la ciudad. El complejo cuenta con piletas de aguas termales, sectores al aire libre y espacios llenos de vegetación. Las piletas ofrecen distintas temperaturas y cuentan con opciones techadas, para disfrutar durante todo el año.

Otro de los espacios destacados es el parque acuático, que suma toboganes, juegos y una pileta de olas, esta propuesta está orientada a quienes viajan con chicos. El complejo dispone de servicios gastronómicos, baños y vestuarios.

La gastronomía y las tradiciones locales completan la experiencia turística. Gentileza - Municipalidad de Federación

Sabores, cultura y calidez local en un destino que lo tiene todo

Además de sus atractivos naturales, Federación cuenta con una gran oferta gastronómica que permite conocer algunos de los sabores tradicionales del Litoral. Sus restaurantes cuentan con propuestas de pescados de río, parrilladas y comidas regionales.

La ciudad también ofrece paseos comerciales, ferias y espacios culturales para recorrer fuera de las playas. Entre ellos se destaca el Museo de los Asentamientos, que permite conocer la historia de Federación y las transformaciones que atravesó a lo largo del tiempo. Durante febrero, los carnavales, los espectáculos al aire libre y las actividades recreativas sobre la costanera te esperan para que disfrutes al máximo.