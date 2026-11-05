Ríos, historias centenarias y fe popular: la escapada de fin de semana ideal a pocas horas de CABA

Un recorrido por paisajes ribereños, vestigios industriales y tradiciones que mantienen viva la identidad de una comunidad del norte provincial.

Las tradiciones religiosas forman parte de la identidad cultural de esta localidad de la provincia de Buenos Aires.

En el norte de la provincia de Buenos Aires , hay un lugar que reúne tres atractivos que permiten armar una escapada distinta: paisajes ribereños, construcciones que conservan parte del pasado productivo bonaerense y una figura religiosa que todavía despierta devoción.

La ciudad se encuentra a 186 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , una distancia que la convierte en una alternativa para una salida de dos días.

Salto es el destino que ofrece planes para distintos gustos . Se puede pasar una tarde junto al agua, recorrer espacios verdes, conocer las ruinas de un antiguo establecimiento harinero y visitar lugares vinculados con personajes que forman parte de la memoria local. La propuesta combina tranquilidad, cultura y aire libre, sin necesidad de organizar un viaje demasiado largo.

Uno de los primeros lugares que conviene conocer es el Balneario Municipal , ubicado sobre la ribera del Río Salto. El predio cuenta con espacios arbolados, mesas, bancos, parrillas y sanitarios, características que lo convierten en una buena opción para pasar varias horas al aire libre.

Durante la temporada de verano, el complejo dispone de un sector habilitado para bañistas y servicio de guardavidas. Es un dato importante para quienes viajan en familia y quieren disfrutar del agua con las medidas de seguridad correspondientes. Fuera de esos meses, el entorno también ofrece posibilidades para descansar, caminar y compartir un picnic.

A pocos metros se encuentra el Camping Municipal, que permanece abierto durante todo el año y cuenta con instalaciones para quienes prefieren pasar la noche en contacto con la naturaleza. Su ubicación, a unos 100 metros del balneario y a un kilómetro del centro, permite combinar la tranquilidad del predio con un paseo por la ciudad.

Otro punto interesante es el Salto de Agua, un accidente geográfico relacionado con el origen del nombre de la localidad. Allí, las características del terreno modifican el curso del río y generan una caída de agua que forma parte de las postales más reconocidas de la zona.

La costanera y los espacios verdes cercanos también invitan a realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades recreativas. Para quienes disfrutan de la pesca o el kayak, el municipio cuenta con distintos sectores ribereños que permiten acercarse al paisaje desde otra perspectiva. Las condiciones para ingresar al agua y realizar actividades deben consultarse según la época del año.

El entorno del río es uno de los puntos de encuentro para vecinos y visitantes durante los meses cálidos. Instagram Martin Recorre

Rincones con historia: Del Fuerte de San Antonio al Molino Quemado

Salto tiene un pasado que se remonta al siglo XVIII. Su origen está vinculado con el Fuerte de San Antonio del Salto de los Arrecifes, una construcción defensiva establecida en una zona estratégica para proteger las poblaciones y los caminos de la región.

El antiguo asentamiento fue el punto de partida de una comunidad que, con el paso del tiempo, desarrolló una importante actividad agropecuaria e industrial. Esa transformación todavía puede reconocerse en algunos espacios históricos que permanecen en pie.

Uno de los más llamativos es el Molino Quemado, cuyas ruinas se encuentran a orillas del río, en las inmediaciones del Salto de Agua. El establecimiento fue construido en 1856 por el inmigrante italiano David Lanata y estuvo dedicado a la producción de harina, una actividad fundamental para la economía de aquella época.

El edificio sufrió un incendio en 1931 que destruyó gran parte de su estructura. Los restos de ladrillo y piedra que quedaron expuestos permiten imaginar la dimensión que tuvo aquella construcción y su importancia para el desarrollo productivo regional.

La zona también conserva vestigios del antiguo Canal del Norte y de la traza del Camino Real a Mendoza, una ruta histórica que conecta con los primeros tiempos de la organización territorial del país. Todo ese sector fue declarado Lugar Histórico Nacional mediante el Decreto 960/1981.

Fe y religiosidad popular: El mito y la huella de Pancho Sierra

La historia de Salto también está atravesada por una figura que trascendió las fronteras de la provincia: Francisco Pancho Sierra, conocido popularmente como el Gaucho Santo.

Nacido en 1831, Sierra fue un personaje del siglo XIX al que numerosos seguidores atribuían capacidades para aliviar enfermedades y padecimientos espirituales. Su fama de sanador se extendió entre los habitantes de la región y, con el paso de las décadas, dio origen a una tradición de devoción popular que continúa vigente.

Según los relatos transmitidos por sus seguidores, sus métodos de curación estaban relacionados con el uso del agua y la palabra. Las historias sobre sus supuestos poderes forman parte de la memoria colectiva, aunque corresponden al terreno de las creencias y no a hechos médicos comprobados.

Sus restos descansan en el Cementerio Municipal de Salto, donde se encuentra su mausoleo. El lugar recibe visitas durante todo el año, especialmente de personas que se acercan para agradecer, pedir protección o rendir homenaje a su figura.

También se puede conocer el monumento dedicado a Sierra y el santuario ubicado sobre la calle Vieytes. Las fechas de su nacimiento, el 21 de abril, y de su fallecimiento, el 4 de diciembre, suelen tener un significado especial para sus devotos.

Esta tradición le aporta a la ciudad una identidad particular. No se trata solamente de visitar un monumento o un sitio histórico, sino de conocer una expresión de religiosidad popular que atraviesa generaciones y mantiene una presencia importante en la comunidad.