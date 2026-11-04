La decoración de Navidad concentrada en el living pasó de moda: los rincones que los diseñadores recomiendan adornar

Conocé las nuevas tendencias de interiorismo para renovar la ambientación en estas fiestas.

Las tendencias navideñas de 2026 invitan a extender la decoración a espacios como ventanas, pasillos, dormitorios y baños.

La decoración navideña ya no tiene por qué limitarse al árbol, el living o el comedor. Para las Fiestas 2026, las tendencias de interiorismo proponen extender los detalles festivos a otros espacios de la casa , con pequeños adornos que aporten calidez sin recargar los ambientes.

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La idea es incorporar elementos sencillos y mantener una estética armoniosa en toda la vivienda. Baños, pasillos, ventanas y escritorios aparecen entre los sectores que pueden transformarse con recursos accesibles y detalles cuidadosamente elegidos.

Uno de los ambientes que suele quedar afuera de la ambientación navideña es el baño . Se recomienda sumar una vela de temporada y toallas de mano con motivos festivos para darle un toque especial. También propone decorar el escritorio con una pequeña figura de una aldea navideña junto a la computadora.

Los pasillos son otro sector que puede incorporarse a la decoración. Un moño rojo en un aplique de luz o una pequeña guirnalda pueden modificar el aspecto del espacio sin necesidad de sumar grandes estructuras ni ocupar demasiado lugar.

En los dormitorios , la propuesta apunta a utilizar elementos naturales. Una alternativa es colocar pequeñas ramas verdes sobre los marcos de cuadros o fotografías , especialmente en habitaciones con imágenes familiares y pinturas antiguas. De esta manera, se suma un detalle festivo sin alterar demasiado la decoración habitual.

Ventanas y detalles luminosos: las nuevas claves de la ambientación

Las ventanas también ganan protagonismo en las tendencias navideñas de 2026. El diseñador Anthony Gianacakos, fundador de Anthony George Home, recomienda decorarlas con guirnaldas, cintas o coronas colocadas del lado interior del vidrio, para que el ambiente se vea festivo tanto desde adentro como desde la calle.

Otra alternativa es incorporar estrellas de papel y pequeñas luces cálidas. Estos elementos permiten sumar iluminación y generar un clima acogedor sin necesidad de instalar árboles adicionales ni realizar grandes cambios en la vivienda.

La clave está en elegir pocos objetos y distribuirlos de manera equilibrada. Una decoración con materiales naturales, tonos que combinen con los muebles y luces suaves puede integrar los distintos espacios sin que la casa quede sobrecargada.

Cómo sumar el espíritu navideño a cada rincón

Para llevar esta tendencia a la práctica, no hace falta comprar adornos nuevos ni renovar toda la decoración. Se pueden reutilizar guirnaldas, cintas, velas y figuras de años anteriores, y distribuirlas en sectores que habitualmente quedan sin ambientar.

También es posible aprovechar elementos naturales, como ramas verdes, piñas y pequeñas coronas, para sumar textura y continuidad visual. La recomendación es mantener una paleta de colores y evitar acumular adornos diferentes en un mismo espacio.

Así, la decoración navideña se extiende más allá del árbol y se convierte en una propuesta integral para el hogar. Con detalles pequeños en ventanas, pasillos, baños y dormitorios, cada ambiente puede acompañar el clima de las Fiestas 2026.