Prime Video presentó el primer tráiler de "La Oficina", la versión mexicana de "The Office"

La serie está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner, y cuenta con Fernando Bonilla encabezando el elenco.

La Oficina llega a Prime Video.

El humor de The Office llega a México con La Oficina, una nueva serie de Prime Video que forma parte del reconocido formato creado por BBC Studios.

Prime Video presentó el tráiler oficial de esta comedia que traslada el espíritu del falso documental a un entorno laboral muy familiar para el público mexicano. La serie estrenará el próximo 13 de marzo, en exclusiva por Prime Video.

Con un estilo de falso documental y un humor marcado por personajes entrañables y dinámicas laborales universales, la serie ofrece una mirada fresca y cercana a la vida en la oficina, reinterpretando un formato que ha conectado con audiencias de todo el mundo.

De qué trata La Oficina La historia se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de colaboradores enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Al frente está Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, convirtiendo la rutina laboral en una sucesión de situaciones incómodas, absurdas y muy reconocibles.

Embed - La Oficina | Tráiler Oficial | Prime Video Como parte del acuerdo global entre Amazon MGM Studios y Máquina Vega, La Oficina se suma al catálogo de producciones que apuestan por historias locales con alcance internacional. El tráiler marca el inicio de la cuenta regresiva para su estreno el 13 de marzo, cuando esta comedia llegará a Prime Video para demostrar que, sin importar la oficina, siempre hay algo de qué reírse.