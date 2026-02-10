El futuro de EEUU, con sombras: el optimismo de los ciudadanos marca un mínimo histórico + Seguir en









Se trata de una reciente encuesta de Gallup, la empresa de análisis y consultoría que comenzó a realizar este estudio hace casi dos décadas.

Estos datos forman parte del Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup, y se basan en entrevistas con 22.125 adultos en EEUU realizadas a lo largo de cuatro trimestres de 2025.

El optimismo de los estadounidenses sobre su futuro se ha deteriorado con el paso del tiempo. En 2025, solo alrededor del 59% dieron calificaciones altas cuando se les pidió evaluar cuán buena sería su vida en cinco años, la cifra más baja desde que Gallup, empresa de análisis y consultoría de EEUU, comenzó a realizar esta pregunta hace casi dos décadas.

Se trata de un estudio que le solicita a los estadounidenses calificar su vida actual y futura en una escala del 0 al 10. Aquellos que otorgan una puntuación de 8 o más sobre su futuro son clasificados como optimistas. Los datos demostraron que las líneas de satisfacción actual y futura tienden a correlacionarse, es decir que, cuando los estadounidenses se sienten satisfechos con su presente, suelen ser más optimistas respecto a su futuro.

De acuerdo a Dan Witters, director de investigación del Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup, "aunque la vida actual se está erosionando, el optimismo respecto al futuro ha disminuido casi el doble en los últimos diez años".

El optimismo de EEUU según los partidos políticos El pesimismo se acentuó entre los demócratas y los hispanos. En 2025, el optimismo entre los demócratas cayó del 65% al 57%, mientras que los republicanos, aunque se mostraron más esperanzados, no lograron compensar esta disminución.

Por otro lado, el optimismo de los adultos hispanos cayó del 69% al 63% durante el primer año de Donald Trump en el cargo. Una encuesta del Proyecto de Comunidades Estadounidenses reveló que las personas en áreas con alta población hispana se sienten menos esperanzadas que en 2024, y la favorabilidad hacia Trump entre los hispanos también disminuyó.

En el ámbito migratorio, una encuesta del Centro de Investigación Pew encontró que la política migratoria de la administración dejó una gran huella en las comunidades hispanas.