Murió Glen Hansard: reconocido actor y músico ganador del Oscar por la canción original de la película "Once"

Hansard protagonizó la exitosa película independiente de 2007 y obtuvo el Oscar a la Mejor Canción Original por componer "Falling Slowly". Tenía 56 aós.

El músico y actor irlandés Glen Hansard , protagonista de la exitosa película independiente de 2007, Once , y ganador del Oscar a la Mejor Canción Original por componer "Falling Slowly" , falleció hoy temprano en un accidente de motocicleta en Dublín. Tenía 56 años.

Su empresa de representación anunció su fallecimiento en un comunicado: "Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien falleció en la madrugada de hoy tras un accidente de tráfico en Dublín ", reza el comunicado. "La familia de Glen está profundamente consternada y desconsolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente privacidad en estos momentos tan difíciles. La familia agradece el apoyo recibido y desea expresar su agradecimiento a los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente".

La policía local de Irlanda está solicitando la colaboración de testigos tras el incidente, que ha sido descrito como un accidente en el que solo se vio implicado un vehículo, según la BBC.

En un comunicado publicado en X, el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin , expresó su profunda tristeza por el fallecimiento de Glen Hansard.

Martin describió a Hansard como “un músico y actor talentoso que hizo una contribución significativa al panorama cultural de Irlanda durante muchos años” . El comunicado concluía: “Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y seguidores”.

La extensa trayectoria de Glen Hansard

Nacido y criado en Dublín, Irlanda, Hansard comenzó su carrera tocando en las calles de la capital irlandesa antes de formar la banda de rock The Frames en 1990. Hansard también fue la mitad del dúo de rock The Swell Season junto a su compañera de reparto en Once, Marketa Irglova.

El drama musical romántico Once narra la historia de un músico callejero irlandés, una inmigrante checa y su intensa semana en Dublín mientras componen, ensayan y graban canciones que cuentan su historia de amor. El dúo de la pareja, Falling Slowly, ganó el Premio Oscar. La película fue adaptada a un exitoso musical de Broadway, que ganó ocho premios Tony en 2012, incluyendo Mejor Musical, Mejor Actor y Mejor Libreto.

Hansard también publicó varios álbumes en solitario, entre ellos "Didn't He Ramble", que fue nominado al Grammy al Mejor Álbum Folk en 2016.

Como actor, Hansard debutó en el cine con un pequeño papel en la película The Commitments de 1991 y, posteriormente, entre otros trabajos, prestó su voz al personaje de un irlandés en un episodio de Los Simpson de 2006.