Los gobernadores y Diego Santilli compartirán una cumbre para discutir sobre puertos, rutas, minería y Vaca Muerta

Como anticipó Ámbito, al menos siete mandatarios, incluyendo a Axel Kicillof, participarán de la Cumbre Federal Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones. Irá el jefe de Gabinete y también podría asistir Federico Sturzenegger. Será el 16 de octubre.

Gobernadores de distintas escuderías políticas participarán la semana próxima junto al jefe de Gabinete , Diego Santilli , de la segunda Cumbre de Logística Federal , un espacio destinado a discutir los desafíos que atraviesa la Argentina en su conjunto y las provincias en particular en materia de infraestructura, transporte y conectividad, entre otros puntos. También podría participar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger .

Como anticipó Ámbito semanas atrás , el evento se realizará el viernes de 16 de octubre a las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y será organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de la Estrategia Federal Logística, que busca acercar a las provincias a financiamiento internacional con una hoja de ruta compartida en distintas materias.

La jornada, titulada "Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal", reunirá a al menos siete mandatarios subnacionales, pero se espera que se sumen más con el correr de los días. Hasta el momento, confirmaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Además de la apertura institucional, que estará a cargo de Ignacio Lamothe , secretario general del CFI, y del cierre, la cumbre se dividirá en cinco paneles, en los que disertarán representantes de los sectores público y privado.

El primero se titulará "Logística sin nudos" y abordará las principales obstáculos para un funcionamiento eficiente del sistema logístico argentino. El panel buscará identificar cuellos de botella regulatorios, institucionales y operativos, y discutir cómo simplificar procesos y mejorar la coordinación entre los distintos actores.

El segundo, llamado "La velocidad que genera valor", contará con la presencia de Alejandro Jasiukiewicz, Country Manager de DHL; Sebastián Villar Guarino, Gerente General de la Unidad de Negocios Ezeiza y Cargas de Aeropuertos Argentina; Iván Amas, Director de Negocios de Andreani; Federico Alexay, Director de Transporte para Argentina y Uruguay de Mercado Libre; y Silvina Prette, Senior Manager Clearance and Ground Operations Argentina de FedEx.

Posteriormente, a las 12.15, será el turno de "Agroindustria argentina: logística para llegar al mundo", donde expondrán Luis Zubizarreta, Director de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA); Lorena Basso, Presidenta de Semillas Basso y Presidenta de la Federación Internacional de Semillas; y Guillermo Barbero, Gerente de Logística de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

"Vaca Muerta: logística para potenciar el crecimiento" acaparará la atención del sector energético. Allí se debatirá sobre los desafíos logísticos que plantea el crecimiento de la producción energética argentina, con foco en Vaca Muerta y su proyección internacional. Acto seguido, se desarrollará "Desafíos logísticos para la cadena de valor minera", con la participación de Pablo Bittar, CEO de Holcim; Carlos Carrillo, External Affairs Principal Advisor de Rio Tinto; José Alioto, Head Corporate Affairs & Communications de Glencore.

El Consejo Federal de Inversiones es un lugar de reunión habitual para los gobernadores.

Por último, habrá un cierre donde se compartirán los consenso generales y los desafíos identificados. Esta será la segunda Cumbre Federal de Logística. La primera tuvo lugar en 2024. Ahora, el foco estará puesto sobre la promoción proyectos para negociar con los organismos bilaterales de crédito financiamiento a 10 o 15 años, con el desafío de incluir la voz de la política en las negociaciones.

La Estrategia Federal de Logística surgió en el 2021, cuando los 10 gobernadores del Norte Grande solicitaron asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones para la iniciativa del Corredor Bioceánico. Desde entonces, la propuesta decantó en una radiografía mucho más abarcativa, que sintetizó las necesidades e inquietudes de cada región.

Actualmente, contempla más de 1.150 proyectos y busca brindar asesoramiento técnico y normativo a los distritos, entre otros objetivos. Pasos internacionales, puertos, caminos rurales y vías férreas son algunos de los principales ítems que incluye la hoja de ruta.

Al presentar la estrategia en 2024, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, había comentado a Ámbito: "Ahora hablamos del boom del litio. Cuando haya que mover ese boom del litio, vamos a tener que estar preparados; si no, un montón de cosas que decimos que van a pasar en la Argentina no van a pasar".

"Nos parece sumamente importante que los gobernadores hayan dicho 'tenemos que pensar cómo producimos, cómo movemos lo que producimos, qué volumen tiene eso y cómo lo estamos moviendo hoy y cómo lo podríamos mover mejor'. Ese sería, a grandes rasgos, el trabajo; cuáles son las oportunidades de mejora de este proceso", graficó por entonces.

Ignacio Lamothe, Gerardo Zamora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, durante la primera Cumbre Federal Logística, en 2024.

En esta ocasión, el evento llega en pleno debate por el futuro de las rutas nacionales, el Belgrano Cargas y la Hidrovía. El Gobierno nacional avanza con su estrategia de traspasar rutas, de manera temporal, a las provincias. Algunas de las concesiones más importantes son las rutas 22 y 151 a Río Negro. Se trata de dos trazas clave para Vaca Muerta, que quedarán en manos de la provincia. También la ruta A012, cedida a Santa Fe, una arteria fundamental para la conexión con los puertos rosarinos.

Al respecto, se destaca la presencia de Diego Santilli, embajador de la Casa Rosada ante los mandamases, quien viene intentando aceitar la relación con un doble objetivo inmediato: aprobar el Presupuesto 2027 y conseguir la suspensión de las PASO, en el marco de la reforma electoral. La foto de Javier Milei en Paris con 13 líderes fue un paso importante en esa línea, ya que fungió como deshielo en una relación llena de desconfianzas cruzadas.

Paralelamente, los norteños esperan que el Gobierno cumpla con el acuerdo alcanzado para implementar zona cálida, un régimen de subsidio a las tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas, que regiría entre noviembre y abril. El oficialismo puso ese ítem a cambio de los votos necesarios para el recorte de zona fría. Los mandatarios ya cumplieron su parte en el Congreso y aguardan la devolución.