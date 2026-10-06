Reino Unido evalúa retrasar el aumento en defensa en medio de la tensión con Argentina por Malvinas

Andy Burnham analiza postergar la hoja de ruta para elevar la inversión militar al 3% del PIB, mientras enfrenta un déficit millonario.

Reino Unido se comprometió a alcanzar la meta militar de la OTAN para 2035.

El primer ministro británico, Andy Burnham, evalúa retrasar el anuncio de la hoja de ruta para elevar el gasto en defensa de Reino Unido hasta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una decisión que podría postergar uno de los pasos centrales para alcanzar el objetivo acordado con la OTAN para 2035.

Según informó The Times , el Gobierno analiza modificar los tiempos previstos para explicar cómo financiará el incremento de los recursos destinados al área militar. Londres se comprometió a cumplir con la meta de la alianza atlántica, que establece llevar el desembolso en defensa al 3,5% del PIB para 2035 , aunque todavía no presentó las medidas necesarias para llegar a ese nivel.

La discusión se produce mientras Reino Unido enfrenta una creciente presión para detallar de dónde saldrán los fondos y cómo responderá a un escenario internacional marcado por mayores amenazas para la seguridad.

El ministro de Hacienda, John Healey , había anticipado a comienzos de año que el Ejecutivo presentaría una primera hoja de ruta para alcanzar el 3% del PIB durante la próxima revisión del gasto público, inicialmente prevista para la primavera boreal de 2027.

Sin embargo, The Times citó a una fuente que señaló que la "hipótesis de trabajo" es que esa revisión finalmente se realice en octubre de 2027 . De concretarse ese calendario, la definición sobre los recursos adicionales para defensa también podría quedar postergada.

Desde el Ministerio de Hacienda rechazaron, no obstante, que pueda hablarse formalmente de una demora: "La fecha de la revisión del gasto aún no se ha fijado. Se trata de meros rumores y especulaciones", afirmó un portavoz de la cartera en un correo electrónico.

La discusión presupuestaria coincide además con un escenario de creciente preocupación por la seguridad británica. Estados Unidos retiró el domingo sus bombarderos de una base aérea ubicada en Inglaterra después de que las instalaciones fueran objeto de un presunto complot iraní.

El costo de elevar el presupuesto militar

Las decisiones relacionadas con el financiamiento adicional de las Fuerzas Armadas ya fueron aplazadas en reiteradas oportunidades durante los últimos dos años. El aumento del presupuesto representa uno de los principales desafíos económicos para el Ejecutivo británico.

Healey, que asumió como ministro de Hacienda en julio, había renunciado como titular de Defensa durante el Gobierno anterior luego de no conseguir los fondos necesarios para aumentar el gasto militar al 3% del PIB para 2030. Aquella situación fue uno de los factores que contribuyeron a la caída del entonces primer ministro Keir Starmer.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, alcanzar ese objetivo intermedio demandaría al Gobierno 17.300 millones de libras esterlinas adicionales, equivalentes a unos u$s22.900 millones.

A esa cifra se suma otro frente financiero. Para cubrir las necesidades previstas en el actual Plan de Inversión en Defensa, Healey deberá resolver un déficit de financiación de 4.700 millones de libras esterlinas.

El escenario presupuestario tendrá una primera definición este mes: Healey tiene previsto presentar su primer presupuesto el próximo 28 de octubre, en medio de la presión para compatibilizar las cuentas públicas con los compromisos militares asumidos por Reino Unido.