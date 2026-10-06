El BCRA calcula que quedan u$s4.600 millones por liquidar y apunta a comprar u$s5.000 millones hasta fin de año

El Central adquirió casi u$s400 millones la semana pasada. Según estimaciones oficiales, todavía quedan u$s4.600 millones de oferta de divisas por ingresar, un monto que permitiría acercarse a la meta planteada por Luis Caputo para diciembre y plantearía un escenario estable para el tipo de cambio.

El Banco Central estima que aún quedan divisas por ingresar al mercado y busca acelerar la acumulación de reservas en el último trimestre. Ambito

El Banco Central (BCRA) aceleró la compra de divisas en el cierre de la semana pasada y el Gobierno confía en que todavía existe margen para sumar alrededor de u$s 5.000 millones hasta fin de año , apoyado en dólares que aún deben ingresar al mercado cambiario. Si los objetivos del Gobierno se cumplen, esto podría llevar el total anual de compras a la zona de los u$s20.000 millones ya que, en lo que va de 2026, ya adquirió más de u$s14.000 millones.

Según estimaciones del BCRA, expresadas en un gráfico que exhibió Vladimir Werning , vicepresidente de la institución, en su presentación en el inicio de la semana del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quedan unos u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses.

La semana pasada, la entidad que conduce Santiago Bausili compró u$s 369 millones en el mercado oficial, una cifra que prácticamente igualó los u$s 473 millones acumulados durante todo septiembre .

La dinámica marca un cambio respecto de al mes pasado, cuando la acumulación de reservas había perdido velocidad. Ese mes fue, de hecho, el de menores compras del BCRA en lo que va de 2026 , lejos de los u$s2.769 millones de abril, los u$s2.596 millones de mayo y los u$s2.162 millones de julio.

La estimación de los dólares pendientes de liquidación cobra relevancia después de que Caputo anticipara que el Gobierno espera incrementar significativamente las compras de reservas durante los últimos meses del año . En el CFO Summit, el ministro había señalado que el BCRA acumuló compras por u$s 14.350 millones hasta septiembre y presentó una proyección que las ubicaba en u$s 19.438 millones para diciembre .

Es decir, el escenario oficial contempla sumar alrededor de u$s5.000 millones adicionales durante el último trimestre. “Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, había señalado el titular del Palacio de Hacienda.

Para los últimos meses del año, el Gobierno espera que la oferta de divisas encuentre respaldo en la cosecha de trigo y las exportaciones de energía y minería, con Vaca Muerta como uno de los principales aportantes. De acuerdo a un informe de Oil&Gas realizado por RICSA, octubre seguirá siendo un mes de alta temporada de colocaciones y nuevas inversiones en el sector que favorecerán la oferta de dólares. "Argentina LNG ya tiene fecha para su decisión final de inversión, con el respaldo de hasta u$s6.000 millones del EXIM Bank, y el RIGI sumó más de u$s12.000 millones en Vaca Muerta con el proyecto de Pluspetrol y GyP", señaló RICSA.

El Central, sin embargo, sostiene que continuará comprando únicamente cuando exista un excedente de oferta en el mercado, sin utilizar las intervenciones para determinar el nivel del tipo de cambio. Más allá de este punto, este nivel de reservas permitiría pensar en un tipo de cambio con poca volatilidad hacia fin de año, rompiendo con la tradicional "estacionalidad" del segundo semestre.

El 75% de los dólares que compran los ahorristas queda en el sistema

En paralelo, Werning, buscó quitar presión sobre otro de los componentes de la demanda de divisas: las compras realizadas por los particulares.

Durante la apertura de la Semana Mundial del Inversor, Werning aseguró que actualmente el 75% de los dólares oficiales adquiridos por los ahorristas permanece dentro del sistema financiero argentino, ya sea en cuentas bancarias, ALyCs o fondos comunes de inversión. El porcentaje representa una mejora respecto de la previa de las elecciones legislativas, cuando alrededor del 50% permanecía dentro del país.

“Superado el riesgo de las elecciones, vemos que un 75% de lo que ahorran los argentinos comprando dólares queda en el mercado doméstico, ya sea en cuentas bancarias, ALyCs o fondos comunes de inversión”, afirmó.

Aunque las compras de los particulares promedian unos u$s2.000 millones mensuales, el funcionario rechazó que esa demanda represente actualmente un factor de desestabilización cambiaria. “A pesar de haber salido del cepo cambiario hace muy poquito, el ahorro que hacen los argentinos comprando dólares no es desestabilizador, sino estabilizador: alimenta al mercado de capitales, alimenta el fondeo de los bancos y provee la materia prima para la inversión doméstica”, sostuvo.

El BCRA asegura que la mora comenzó a ceder

Werning también se refirió al deterioro de la calidad crediticia de familias y empresas. La mora de los hogares se acercó al 13%, mientras que la irregularidad general de las carteras del sector privado alcanzó el 7,5%.

Sin embargo, el vicepresidente del Central destacó que el 83% de las personas y empresas con préstamos mantiene sus obligaciones al día y aseguró que los últimos datos muestran una mejora. Según explicó, comenzaron a crecer las refinanciaciones ofrecidas por los bancos y se redujo la cantidad de créditos impagos.

“Lo que vemos es que la mora se está contrayendo, las refinanciaciones suben. Con lo cual, eso ya deja de ser un lastre para el crédito bancario”, afirmó.

El funcionario descartó, además, implementar rescates, subsidios o inyecciones forzadas de liquidez para afrontar la situación, al considerar que esas medidas podrían generar incentivos al incumplimiento.

Las reformas que prepara el BCRA para impulsar el crédito

Para cerrar, el BCRA y la CNV trabajan en una serie de reformas destinadas a promover una mayor competencia entre los oferentes de crédito, mejorar la calidad crediticia de los deudores y reducir los costos de las operaciones, con el objetivo de ampliar el financiamiento de personas, comercios y empresas.

Entre las iniciativas para los préstamos personales, se prevén cambios en los códigos de descuento de empleados públicos y privados. Para los trabajadores estatales, se eliminaría el tope de tasas y se permitiría ceder el código a entidades elegibles, con el objetivo de dar mayor seguridad a las carteras y ampliar las posibilidades de fondeo. En el sector privado, en tanto, se plantea centralizar a través de COELSA los flujos afectados.

En cuanto al financiamiento de los comercios, se busca convertir los cupones de tarjetas en instrumentos legales, digitales y transferibles, con categoría de título ejecutivo y la posibilidad de ser elegibles para fondos comunes de inversión abiertos.

Para las empresas, las reformas incluyen la creación de un Sistema Federal de Garantías, que centralizará la información sobre los bienes afectados a créditos con garantía. Además, se propone incrementar el límite de apalancamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para las entidades bancarias.

Las iniciativas forman parte de la agenda oficial para ampliar las fuentes de financiamiento y profundizar la complementariedad entre el sistema bancario y el mercado de capitales.