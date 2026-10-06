¿Viajar a Costa Rica sin gastar una fortuna? La oportunidad única para cuidar tortugas en el Caribe + Agregar ámbito en









Un programa te permite pasar varios días junto al mar, colaborar con la conservación y reducir los costos habituales de una estadía.

Costa Rica ofrece alternativas distintas para quienes buscan conocer el Caribe con una experiencia en la naturaleza. Magnific

Conocer Costa Rica puede volverse un viaje costoso entre los pasajes, el alojamiento y las comidas. De todas formas, los programas de voluntariado cuentan con una gran alternativa para quienes buscan recorrer destinos lejanos con un presupuesto más acotado.

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Una de esas opciones te permite viajar hasta la costa caribeña y colaborar con la protección de tortugas marinas durante su temporada de anidamiento. A cambio del trabajo diario, el programa cubre tu alojamiento, comida y hasta la asistencia durante la estadía.

El programa Sea Turtle Love permite colaborar con la protección de tortugas durante la temporada de anidamiento. Magnific Un viaje exótico al alcance de todos: la alternativa al turismo tradicional El programa Sea Turtle Love trabaja con la conservación de tortugas en la región de Limón, uno de los paisajes naturales más conocidos de Costa Rica. La propuesta busca voluntarios para colaborar durante la temporada de anidamiento en Playa Tres, en Barra de Parismina, y te permite conocer el Caribe costarricense mientras ayudas a la fauna.

La estadía mínima es de tres noches y puede hacerse entre febrero y noviembre, período en el que las tortugas llegan a las playas de la zona para anidar. No hace falta contar con experiencia previa, los participantes deben tener más de 18 años, encontrarse en buenas condiciones físicas y estar dispuestos a trabajar al aire libre aunque las condiciones climáticas no sean ideales.

Las jornadas de trabajo son de alrededor de siete horas por día durante cinco o seis días a la semana. Algunas de las tareas más elegidas son la recolección de datos y el control del estado de los nidos.

Los voluntarios hacen tareas de conservación durante varias horas al día en Barra de Parismina. Freepik Vivir en el Parque Nacional Tortuguero: una aventura sostenible en Barra de Parismina La experiencia se desarrolla en Barra de Parismina, dentro de una región llena de tortugas marinas que habitan el área del Parque Nacional Tortuguero. Durante la estadía, los voluntarios participan de las tareas necesarias para cuidar los nidos y acompañar el trabajo de conservación en plena temporada reproductiva. La propuesta se concentra en colaborar con el proyecto y conocer de cerca el ecosistema. El programa ofrece alternativas de alojamiento privado o compartido, según el tipo de estadía elegida. La estadía incluye alojamiento, comidas y asistencia, pero los traslados y el seguro quedan a cargo del viajero. Magnific Gastos incluidos y lo que debes presupuestar por tu cuenta Participar del voluntariado no es completamente gratuito. El precio varía según la duración de la estadía, pero el costo del alojamiento no supera los u$s90 por noche. Dentro de ese valor están incluidos: alojamiento privado o compartido

comidas durante la estadía

asistencia del programa Hay otros gastos que corren por cuenta del viajero. Cada voluntario debe pagar sus pasajes y traslados, contratar el seguro de viaje correspondiente y hacerse cargo de cualquier documentación necesaria para ingresar al país y participar de la experiencia. La ventaja principal está en reducir algunos de los costos que suelen pesar más durante unas vacaciones, especialmente alojamiento y comida.