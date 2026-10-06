Los futuros de Wall Street extienden las subas a medida que repuntan los bonos y afloja el petróleo + Agregar ámbito en









El S&P 500 se encamina a acercarse a su nueva marca histórica, en medio de un avance generalizado de los mercados bursátiles mundiales, mientras los bonos subían y la caída de los precios del petróleo ayudaba a aliviar las preocupaciones sobre la inflación.

Una oleada de acuerdos puso de manifiesto el gran interés que siguen despertando las inversiones en IA. Reuters

Las acciones globales suben este martes, prolongando el repunte de la jornada previa. Los inversionistas se mostraron más optimistas a medida que la disminución de la presión en los bonos a más largo plazo y la caída de los precios del petróleo ayudaron a calmar los mercados tras la agitación de la semana pasada en el mercado de renta fija.

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Los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron desde sus niveles más altos desde 2002, a medida que los precios del petróleo retrocedían por debajo de los u$s100 el barril y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistía en que la carga de la deuda del gobierno puede controlarse.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — caen 0,88 puntos hasta los 5,26%. Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2% hasta u$s98 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 2%, hasta los u$s87,66 el barril.

Esto marcó una pausa en la caída global de los bonos, impulsada por los temores inflacionarios derivados de la guerra entre EE UU e Irán, así como por las apuestas a un endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed), ante los sólidos datos económicos de EEUU.

Bessent trató de tranquilizar a los inversionistas asegurando que una combinación de crecimiento económico y restricciones al gasto comenzará "muy pronto" a modificar la trayectoria del endeudamiento del gobierno de EEUU. En una charla informal celebrada en Pensilvania el lunes por la noche, afirmó que el gobierno comenzaría a "modificar esa curva".

Suben acciones globales: petróleo baja y bonos repuntan impulsando Wall Street. Depositphotos Claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,33% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,49%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% al alza. El S&P 500 se encamina a acercarse a su nuevo máximo histórico, algo que no ocurre desde agosto. Mientras, una oleada de acuerdos puso de manifiesto un gran interés por las inversiones en inteligencia artificial. OpenAI estaba en conversaciones con varios fondos de los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a cerrar una ronda de financiamiento de u$s30.000 millones, mientras que las empresas chinas DeepSeek y Moonshot AI también estaban recaudando montos similares. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,69%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,69% y el CAC francés acompaña con 0,63%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,60%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 0,89% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,26%.