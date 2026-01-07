Cuál es el parque acuático más grande de Argentina, cuándo se inaugura y cuánto cuesta su entrada + Seguir en









El parque tuvo un costo de 40 millones de dólares y tendrá 30 toboganes, un río de 500 metros, playas de arena y una piscina de olas.

Córdoba inaugura el parque acuático más grande de la Argentina y las entradas ya están a la venta. Infinito Water Park

La temporada de vacaciones 2026 ya está oficialmente inaugurada. Córdoba Capital se convertirá en la ciudad con el parque acuático más grande de la Argentina. Infinito Water Park abrirá sus puertas el próximo 10 de enero y promete una propuesta de nivel internacional.

El parque forma parte de Infinito Open, un desarrollo integral que también incluye un Open Mall y un Arena para espectáculos y eventos.

Cómo será el nuevo parque acuático de Córdoba El parque se desarrolló en un predio de 13 hectáreas y tuvo un costo de 40 millones de dólares. En un principio contará con 50 atracciones, las cuales incluyen 30 toboganes, un río lento de 500 metros, playas de arena, y una piscina de olas de hasta 1,8 metros de altura. Además hay sectores diferenciados según el rango de edad.

También contará con cabañas de uso diurno, espacios de descanso y propuestas artísticas. El complejo contará además con una amplia propuesta gastronómica y áreas de servicios.

parque acuatico cordoba 2 Infinito Water Park Días, horarios y valor de la entrada Ubicado en Avenida Circunvalación – Bajada 7 Bis (entre Costanera y la Autopista Córdoba–Rosario), Infinito Water Park abrirá sus puertas a partir del 10 de enero de 9.30 a 19 horas.

Las entradas ya están a la venta y funcionan como pases diarios válidos para un día completo. A través del sitio oficial preventa.infinitowaterpark.com/ hay dos opciones de pase: Pase Aqua Fun: de lunes a jueves los adultos pagan $71.999 y lo menores de edad $59.000. De viernes a domingo los adultos pagan $99.000 y los menores $79.000. Incluye flotador, reposera y sombrilla.

Pase Aqua Plus: de lunes a jueves los adultos pagan $99.000 y lo menores de edad $79.000. De viernes a domingo los adultos pagan $115.000 y los menores $89.000. Incluye flotador, reposera y sombrilla, estacionamiento, seguro de lluvia, combo de hamburguesa con papa frita y bebida.

