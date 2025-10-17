Cuál es la ciudad latinoamericana más accesible para vivir en 2025

Una capital del continente sorprende al posicionarse entre las más asequibles del mundo, según un informe internacional sobre vivienda y gastos urbanos.

En medio de la inflación global y el aumento del precio de los alquileres, algunas ciudades del continente todavía logran ofrecer un estilo de vida urbano a precios razonables. Los informes internacionales más recientes muestran que, incluso en tiempos de incertidumbre económica, todavía existen lugares donde vivir no implica destinar la mitad del salario al alquiler.

El estudio elaborado por DWS Group , que comparó 80 áreas metropolitanas de América, Europa y Asia-Pacífico, ubicó a Ciudad de México entre las urbes más asequibles del planeta. Según los resultados, los habitantes de la capital mexicana gastan entre el 25% y el 30% de sus ingresos netos en vivienda , un nivel muy por debajo del promedio mundial. Esta relación entre ingresos y costos la coloca como una alternativa atractiva dentro del mapa urbano global.

El informe también subraya que, mientras ciudades como Nueva York, Londres o Hong Kong siguen liderando el ranking de las más caras, algunas capitales latinoamericanas muestran señales de equilibrio . En el caso de Ciudad de México, la amplia oferta de vivienda, los salarios relativamente competitivos y los costos moderados en transporte y servicios básicos contribuyen a mantener la accesibilidad general.

Pese a su tamaño y densidad, la capital mexicana conserva rasgos de asequibilidad que otras metrópolis ya perdieron . El transporte público, uno de los más económicos del continente, ronda los u$s0,30 centavos por viaje, y la oferta gastronómica —que va desde mercados tradicionales hasta restaurantes de renombre— permite ajustar el presupuesto sin resignar calidad.

De acuerdo con el análisis de DWS Group, la clave está en la diversidad del mercado inmobiliario, que equilibra zonas de alto poder adquisitivo con barrios más accesibles. Esa combinación mantiene un rango de precios amplio y evita los picos de especulación que afectaron a otras capitales. Sin embargo, los expertos advierten que el crecimiento del trabajo remoto y el flujo constante de nómadas digitales ya empieza a tensionar algunos barrios céntricos, como Roma Norte o Condesa.

“Existe el riesgo de una gentrificación acelerada si los precios siguen subiendo”, explican analistas del sector citados por Bloomberg. “Por ahora, la ciudad mantiene su atractivo, pero el equilibrio podría ser frágil”.

Otras ciudades accesibles del continente

Además de la capital mexicana, varias ciudades latinoamericanas logran mantener un costo de vida competitivo. Entre ellas se destacan Medellín, Quito y Montevideo, que combinan precios moderados de alquiler con buena calidad de servicios y seguridad relativa.

En Medellín, por ejemplo, el valor de un alquiler en zonas céntricas ronda los u$s300 a u$s400 mensuales, mientras que el transporte público —incluido su sistema de metro y metrocable— es de los más eficientes y económicos de la región. En Quito, el costo de vida se mantiene estable gracias a un mercado inmobiliario menos presionado por la demanda extranjera, lo que favorece a los residentes locales. Montevideo, en tanto, ofrece estabilidad económica y un sistema de salud público valorado, aunque los alimentos y algunos servicios son más caros que en otras capitales.

Según economistas regionales, el acceso a la vivienda y el poder adquisitivo local son los factores que más influyen en la percepción de asequibilidad. Mientras que en Sudamérica la inflación erosiona los ingresos en varias economías, algunas ciudades logran mantener el equilibrio gracias a políticas habitacionales y transporte público accesible.