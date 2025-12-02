Por qué hay gente que muerde a las personas que más quieren, según la ciencia + Seguir en









Esta acción repentina tiene una explicación psicológica y es muy común hacerla en momentos de amor y felicidad.

La razón por la que se muerde a alguien que queremos.

Un fenómeno psicológico explica por qué muchas personas sienten el impulso de morder a sus seres queridos, especialmente a bebés o mascotas. Los expertos lo denominan "agresión tierna", una reacción que surge cuando el cerebro procesa una sobrecarga de emociones positivas. Este comportamiento no implica violencia real, sino una forma peculiar de expresar cariño.

El farmacéutico Álvaro Fernández compartió en sus redes sociales una explicación científica sobre este fenómeno. Su publicación superó el millón de visualizaciones y generó cientos de comentarios de usuarios que identificaron experiencias similares. Fernández aclaró que se trata de un mecanismo natural para equilibrar emociones intensas.

Morder a otro psicología ciencia lifestyle El motivo por el cual la gente muerde a las personas que más quieren La "agresión tierna" ocurre cuando el cerebro recibe estímulos de ternura tan intensos, que necesita liberar esa energía de alguna manera. Fernández describió el proceso como una respuesta automática: "Es como si el cerebro dijera: 'Esto es tan adorable que necesito hacer algo drástico... ¡voy a darle un mordisquito!'".

Este comportamiento funciona como un regulador emocional. El cerebro utiliza la acción física para manejar la sobrecarga de sentimientos positivos. Aunque puede parecer agresivo, no existe intención de lastimar. Se trata simplemente de una manifestación exagerada de afecto.

Fernández mencionó ejemplos cotidianos de este fenómeno:

El deseo de morder las mejillas de un bebé

El impulso de dar un "mordisquito" juguetón a la pareja

La tentación de morder las orejas de una mascota Esta reacción refleja un procesamiento normal de emociones intensas. Los expertos aseguran que quienes experimentan este impulso no deben preocuparse, ya que forma parte de un mecanismo psicológico común. Fernández remarcó: "Si alguna vez sentiste ganas de morder a alguien por puro amor, no eres raro. Eres más normal de lo que crees".

Temas Ciencia