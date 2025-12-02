Un fenómeno psicológico explica por qué muchas personas sienten el impulso de morder a sus seres queridos, especialmente a bebés o mascotas. Los expertos lo denominan "agresión tierna", una reacción que surge cuando el cerebro procesa una sobrecarga de emociones positivas. Este comportamiento no implica violencia real, sino una forma peculiar de expresar cariño.
Por qué hay gente que muerde a las personas que más quieren, según la ciencia
Esta acción repentina tiene una explicación psicológica y es muy común hacerla en momentos de amor y felicidad.
3 colores que fortalecen tu autoconfianza, según la psicología
Por qué algunas personas usan lentes de sol todos los días, según la psicología
El farmacéutico Álvaro Fernández compartió en sus redes sociales una explicación científica sobre este fenómeno. Su publicación superó el millón de visualizaciones y generó cientos de comentarios de usuarios que identificaron experiencias similares. Fernández aclaró que se trata de un mecanismo natural para equilibrar emociones intensas.
El motivo por el cual la gente muerde a las personas que más quieren
La "agresión tierna" ocurre cuando el cerebro recibe estímulos de ternura tan intensos, que necesita liberar esa energía de alguna manera. Fernández describió el proceso como una respuesta automática: "Es como si el cerebro dijera: 'Esto es tan adorable que necesito hacer algo drástico... ¡voy a darle un mordisquito!'".
Este comportamiento funciona como un regulador emocional. El cerebro utiliza la acción física para manejar la sobrecarga de sentimientos positivos. Aunque puede parecer agresivo, no existe intención de lastimar. Se trata simplemente de una manifestación exagerada de afecto.
Fernández mencionó ejemplos cotidianos de este fenómeno:
-
El deseo de morder las mejillas de un bebé
El impulso de dar un "mordisquito" juguetón a la pareja
La tentación de morder las orejas de una mascota
Esta reacción refleja un procesamiento normal de emociones intensas. Los expertos aseguran que quienes experimentan este impulso no deben preocuparse, ya que forma parte de un mecanismo psicológico común. Fernández remarcó: "Si alguna vez sentiste ganas de morder a alguien por puro amor, no eres raro. Eres más normal de lo que crees".
