Starlink comienza a ofrecer conexión satelital al celular en Latinoamérica y reduce a cero las zonas sin servicio

La empresa de Elon Musk ahora va por los proveedores de telefonía móviles de la región con una apuesta de conectividad directa.

Starlink , la empresa de Elon Musk lanzó su innovador servicio de conexión satelital directa a celulares , una tecnología que promete acabar con las zonas sin cobertura en todo el mundo. El sistema "Direct to Cell" (D2C) permite que los teléfonos móviles reciban señal satelital, sin necesidad de antenas adicionales, utilizando una constelación de aproximadamente 650 satélites en órbita baja.

Esta solución es un avance en las comunicaciones móviles, ya que garantiza conectividad en áreas remotas donde las redes tradicionales no llegan. Los dispositivos sólo requieren tener visión directa del cielo para establecer la conexión, lo que abre nuevas posibilidades para usuarios en montañas, desiertos o zonas rurales.

El sistema D2C operar mediante satélites que transmiten señal directamente a los teléfonos móviles con tecnología LTE, Long Term Evolution (Evolución a Largo Plazo) y es un estándar de tecnología de comunicaciones móviles de cuarta generación (4G). En su fase inicial, el servicio se enfocó en mensajes de texto (SMS), aunque la compañía planea extenderlo a datos móviles en el futuro.

Starlink adquirió espectro radioeléctrico , lo que le otorgó una ventaja competitiva frente a otros proveedores de internet satelital. La tecnología busca no solo cubrir zonas remotas, sino también competir con redes tradicionales de banda ancha en áreas urbanas y suburbanas.

Datos de Ookla confirmaron la superioridad de Starlink en velocidad y latencia . Sus satélites, ubicados a 550 km de la Tierra, ofrecen velocidades dos veces mayores que las de competidores como HughesNet o Viasat, con una latencia promedio de 45 ms frente a los 680 ms de sus rivales.

Cuál es el primer país de la región en tenerlo y cuándo llega "Direct 2 cell" a la Argentina

Chile es el primer país de Latinoamérica en implementar esta tecnología. El servicio está disponible para clientes de Entel, con planes de 150 GB y 450 GB, desde 12.990 pesos chilenos mensuales.

Aunque aún no existe una fecha confirmada para su llegada a Argentina, el despliegue en Chile sentó una base para su posible expansión regional. Starlink apunta a redefinir las comunicaciones globales, desafiando tanto a proveedores de internet satelital como a redes de fibra óptica tradicionales.

Cuál es el mejor plan de Starlink para contratar antes de la Navidad 2025

La conexión de Starlink destaca gracias a la gran cantidad de satélites en órbita, que se conectan a las antenas incluidas en los kits de hardware de cada plan. Para aprovechar su máximo rendimiento, estas deben estar instaladas en lugares sin obstrucciones que interfieran en la comunicación.

Los usuarios actualmente pueden optar por dos planes de conexión, según el uso de internet que necesiten. El más común es el Plan Residencial, que tiene un costo de $56.100 al mes y que fue diseñado para colocarse en hogares y establecimientos fijos. Los usuarios pueden elegir entre el plan de datos normal o el Residencial Lite, que equivale a $38.000 ideal para hogares pequeños o de poco uso de Internet.

También, está el Plan Itinerante, que tiene un costo de $87.500 y que se utiliza en caso de viajes, campamentos y salidas en bote, ya que cuenta con una antena portátil que ofrece conexión satelital desde cualquier parte de la región, incluso en las rutas. De esta manera, se podrá trabajar o disfrutar de medios de entretenimiento en traslados de larga duración.

Por otro lado, el hardware del tamaño estándar cuesta $499.999, mientras que el mini se encuentra en $189.000. Además, se puede optar por el router en malla Gen 3, que tiene un costo de $175.000, o el mini, con un valor de $69.000.