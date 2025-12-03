SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de diciembre 2025 - 10:20

El Gobierno bonaerense deroga la norma que creó "Mi PBA" y lanza una nueva aplicación oficial

Aprobaron un nuevo marco para la app “MiPBA” y convocaron a todos los organismos a integrarse al sistema unificado de servicios.

El gobierno de la PBA creó una aplicación oficial del distrito.
El gobierno de la PBA creó una aplicación oficial del distrito.
PBA

La medida, firmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, apunta a actualizar el marco normativo y acompañar un proceso de “optimización y reingeniería integral” del sistema digital que centraliza servicios y trámites provinciales.

Informate más

Qué dice la resolución

La resolución anula la normativa dictada por la antigua Jefatura de Gabinete (Resolución 1401/22) y habilita formalmente la creación, puesta en marcha y seguimiento de la nueva app “MiPBA”, que busca ofrecer una plataforma “robusta, eficiente y sostenible”, acorde al crecimiento de la demanda digital y a los estándares actuales de atención ciudadana.

MI PBA 5
PBA busca que la plataforma sea eficiente.

PBA busca que la plataforma sea eficiente.

El Ministerio de Gobierno remarcó que la Subsecretaría de Gobierno Digital será la autoridad de aplicación y el órgano rector en materia de sistemas de información, con facultades para emitir normas operativas, definir protocolos, manuales y estándares mínimos, y garantizar las condiciones de seguridad y protección de datos personales.

Además, la resolución convoca a todos los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo bonaerense a integrarse a la plataforma, con el objetivo de consolidar un “ecosistema unificado de servicios” para la ciudadanía. También autoriza la asignación presupuestaria necesaria para la puesta en marcha de la nueva aplicación.

El texto aclara que el rediseño del sistema responde al “dinamismo de las necesidades de la ciudadanía” y al compromiso oficial de sostener un proceso continuo de modernización del Estado, en línea con la Ley 14.828 y su normativa complementaria.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias