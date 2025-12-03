El Gobierno bonaerense deroga la norma que creó "Mi PBA" y lanza una nueva aplicación oficial + Seguir en









Aprobaron un nuevo marco para la app “MiPBA” y convocaron a todos los organismos a integrarse al sistema unificado de servicios.

El gobierno de la PBA creó una aplicación oficial del distrito. PBA

El Gobierno bonaerense derogó la resolución que en 2022 había creado la plataforma digital “Mi PBA” y aprobó un nuevo esquema para su reemplazo, la aplicación móvil “MiPBA”, según la Resolución Nº 676-MGGP-2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito.

La medida, firmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, apunta a actualizar el marco normativo y acompañar un proceso de “optimización y reingeniería integral” del sistema digital que centraliza servicios y trámites provinciales.

Qué dice la resolución La resolución anula la normativa dictada por la antigua Jefatura de Gabinete (Resolución 1401/22) y habilita formalmente la creación, puesta en marcha y seguimiento de la nueva app “MiPBA”, que busca ofrecer una plataforma “robusta, eficiente y sostenible”, acorde al crecimiento de la demanda digital y a los estándares actuales de atención ciudadana.

MI PBA 5 PBA busca que la plataforma sea eficiente. Archivo El Ministerio de Gobierno remarcó que la Subsecretaría de Gobierno Digital será la autoridad de aplicación y el órgano rector en materia de sistemas de información, con facultades para emitir normas operativas, definir protocolos, manuales y estándares mínimos, y garantizar las condiciones de seguridad y protección de datos personales.

Además, la resolución convoca a todos los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo bonaerense a integrarse a la plataforma, con el objetivo de consolidar un “ecosistema unificado de servicios” para la ciudadanía. También autoriza la asignación presupuestaria necesaria para la puesta en marcha de la nueva aplicación.

El texto aclara que el rediseño del sistema responde al “dinamismo de las necesidades de la ciudadanía” y al compromiso oficial de sostener un proceso continuo de modernización del Estado, en línea con la Ley 14.828 y su normativa complementaria.