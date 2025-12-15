Cuáles son los países más generosos del mundo: ningún país sudamericano en el top 10 + Seguir en









Un nuevo estudio global realizado por el proveedor de servicios financieros digitales estadounidense reveló el ranking.

Los países que aparecen en los primeros puestos son aquellos donde la gente suele estar presente para los demás con gestos de amabilidad, empatía y apoyo en el día a día, expresó Ryan Riley, vicepresidente de Marketing para EMEA y APAC en Remitly.

Un nuevo estudio global realizado por Remitly, cadena de servicios financieros estadounidense, reveló cuáles países predominan la generosidad a nivel mundial. Participaron más de 4.500 personas de 25 países, la investigación está basada en la Interpersonal Generosity Scale, una herramienta psicológica validada y desarrollada por Christian Smith y Jonathan P. Hill.

Los resultados ofrecieron una visión de cómo se expresa la generosidad en distintos lugares del mundo: las puntuaciones más altas corresponden a países donde la gente muestra, con mayor constancia, comportamientos amables, de apoyo y empatía.

Los países más generosos del mundo El puesto número uno se lo lleva Sudáfrica, convirtiéndose en el país más generoso del mundo con 51,57 puntos sobre 60. La población sudafricana compartió afirmaciones centradas en la importancia de la felicidad de los demás y en no enfocarse únicamente en uno mismo.

Filipinas ocupa el segundo puesto y llama la atención por su cultura del pakikipagkapwa, un concepto social que pone el foco en la empatía, el apoyo mutuo, el tacto y la responsabilidad compartida dentro de la comunidad.

Por otro lado, EEUU se sitúa en tercer lugar. Irlanda aparece en cuarto lugar, mientras que, en quinto puesto se sitúa Canadá, donde valores como la cortesía, la equidad y el compromiso cívico siguen muy presentes en la vida diaria.

Le sigue Portugal, Grecia, Reino Unido, Australia y el top 10 lo cierra México que destaca por su calidez y por una hospitalidad muy arraigada. “A menudo se piensa en la generosidad solo en términos económicos, pero nuestro estudio demuestra que va mucho más allá. Los países que aparecen en los primeros puestos no son necesariamente los que más dinero regalan, sino aquellos donde la gente suele estar presente para los demás con gestos de amabilidad, empatía y apoyo en el día a día, expresó Ryan Riley, vicepresidente de Marketing para EMEA y APAC en Remitly tras finalizar el estudio.