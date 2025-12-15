Chau alergias: la dieta que ayuda a frenar el malestar

En primavera y verano suelen comenzar los malestares debido al polen. A continuación, los alimentos imprescindibles para frenar los síntomas.

El polen de ciertas plantas en su etapa de floración alcanza niveles de concentración muy altos en la atmósfera, lo cual da lugar a las famosas alergias estacionales . El fresno, el plátano, el ligustro son algunos de los protagonistas principales.

Ahora bien, ¿puede la dieta incidir en la forma en que el cuerpo reacciona ante las alergias? En parte, sí. “ La alimentación no cura las alergias, pero sí puede influir en cómo nuestro cuerpo reacciona frente a ellas . Una microbiota saludable, una buena nutrición y un equilibrio entre nutrientes son claves para que el sistema inmunológico responda de manera favorable”, aseguró Cecilia Alessandri , nutricionista de la empresa especializada en servicios de alimentación Grupo L.

En ese sentido, la profesional explica que existen hábitos y combinaciones alimentarias que pueden potenciar los efectos positivos de una alimentación antialérgica, haciendo hincapié en tres ejes:

La nutricionista destacó que es fundamental mantener horarios regulares de comida y descanso , ya que el sistema inmunológico responde mejor cuando el organismo tiene ritmos biológicos estables. Dormir bien y comer a horarios similares mejora la regulación hormonal y la reparación de la mucosa intestinal.

Otro de los puntos clave que añade es moderar el consumo de ultraprocesados . “Los aditivos, colorantes y grasas trans que contienen estos tipos de alimentos alteran la microbiota intestinal y favorecen el proceso inflamatorio. Por este motivo, es ideal priorizar alimentos frescos, de estación y con pocos ingredientes en el rótulo nutricional”, enfatizó.

Por otra parte, la hidratación es un elemento fundamental a tener en cuenta, ya que mantiene las mucosas en condiciones óptimas. Y, por último, aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, fibra y ácidos grasos saludables como el salmón, la chía, el yogur natural con avena, los alimentos integrales y las frutas ayuda a nuestro cuerpo a responder con menos inflamación y más tolerancia.

Alergias: por qué ciertos alimentos ayudan a disminuir los síntomas

Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico ante sustancias que, en principio, no son dañinas, mencionó Alessandri. Así, el organismo libera histamina y otras sustancias inflamatorias, lo que genera síntomas como picazón, estornudos o congestión.

Ciertos alimentos ayudan a reducir los síntomas de las alergias porque contienen nutrientes que modulan la inflamación y fortalecen la respuesta inmunológica. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C y flavonoides, como los cítricos, el kiwi o la manzana, contribuyen a disminuir la liberación de histamina, que es la sustancia que causa los síntomas.

Los omega 3, presentes en el pescado, las nueces o las semillas, tienen un efecto antiinflamatorio natural y ayudan a equilibrar la respuesta del sistema inmune. Y los alimentos fermentados, como el yogur junto con la fibra, mejoran la calidad intestinal, promoviendo el desarrollo de bacterias beneficiosas dando como resultado una respuesta inmunológica más tolerante, señala la especialista.

Los alimentos que ayudan a reducir los síntomas de alergia en primavera

Según la nutricionista, en primavera el cuerpo necesita adaptarse al cambio de estación y reforzar sus defensas frente a la presencia de los alérgenos del ambiente. Por eso, los alimentos de estación deben de ser nuestros aliados: las verduras de hojas verdes, por ejemplo, ayudan a depurar y equilibrar nuestro organismo.

Alimentos como los pescados grasos (salmón, caballa, sardina) ricos en omega 3; el aceite de oliva extra virgen; las nueces; las semillas de lino o chía; la cúrcuma y el jengibre tienen efectos antiinflamatorios. También los alimentos ricos en vitamina C como los cítricos, el kiwi, las frutillas y el pimiento rojo reducen la liberación de histamina.

alimentos-para-el-corazon-.jpg Alimentos como los pescados grasos ricos en omega 3; el aceite de oliva extra virgen; las nueces; las semillas de lino o chía; la cúrcuma y el jengibre tienen efectos antiinflamatorios.

“Los alimentos ricos en quercetina y polifenoles, como la manzana, la uva negra, los arándanos, la cebolla y el té verde tienen propiedades antihistamínicas y antioxidantes naturales. Y no hay que olvidarse de fortalecer la barrera intestinal con alimentos fermentados como el yogur o el këfir, junto con la fibra, cuidando nuestra microbiota intestinal, que es la clave para una buena respuesta inmunológica”, advirtió la vocera de Grupo L.

En síntesis, se podría decir que una alimentación fresca, colorida, natural y equilibrada es la mejor aliada para disfrutar la primavera con menos alergias. Alessandri insistió: “Si bien la alimentación no reemplaza al tratamiento médico, ciertos alimentos pueden modular la respuesta inmunológica y reducir la inflamación, ayudando a que los síntomas sean más leves”.