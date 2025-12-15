Libro de Damián Puig: obras entre 2003-2024 Por Laura Feinsilber + Seguir en









Un recorrido por más de dos décadas de producción artística donde el agua, el cuerpo y la natación funcionan como metáfora, ritual y territorio estético. En esta cuidada edición bilingüe, Damián Puig reúne obras, textos críticos y guiños surrealistas que consolidan un universo propio, atravesado por la amistad, el humor, la moda y una profunda experiencia sensorial ligada al acto de nadar.

Una estética sumergida, arte y memoria.

Podríamos decir que Damián Puig (Buenos Aires,1969) es un artista fiel a sus amigos de siempre: Julio Sánchez , autor del texto “La cofradía del agua”, Patricia O´Donnell, autora de “Los pañuelitos, objeto del deseo”, Gustavo Lowry y sus fotografías, hecho que ya habíamos comentado en esta columna con motivo de su anterior libro “Mundo Puig” en marzo de 2024, así como esta edición bilingüe, castellano-inglés , de 300 ejemplares a cargo de Akian Gráfica recientemente presentado en la Casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes.

Como siempre, una muy cuidada y atractiva edición dedicada por el autor a los “amigos reales e imaginarios que nadan “.

damian puig 2 De allí el texto del crítico de arte, Julio Sánchez, que también nada y sabe como Damián Puig de qué se trata porque “nadar es algo más que un entretenimiento y el deporte más completo” como suele decirse. Sánchez señala que “nada se asemeja más a una meditación en movimiento”.

Basta observar una piscina en la que los fanáticos del agua están concentrados en sus brazadas no importa el estilo que se prefiera. Es un mundo aparte y las pinturas de Puig acerca de los cuerpos son comparables a misiles lanzados a la profundidad o emergiendo de ella. Un mundo acuático donde también cuenta el entorno, piscinas y su decoración de venecitas , trampolines, la posición del cuerpo y la concentración para lanzarse al agua.

También está el humor y los títulos elegidos porque a sus nadadores los ubica en un vaso de agua ”Ella no se ahoga en un vaso de agua “ (2006), la tapa del libro “Círculo vicioso” (2006) nadadores girando con sus salvavidas , pin –up girls con Martinis al borde la piscina, en un lavatorio “ Pileta Secreta” (2010), en una bañera antigua roja(2010), en un sofá Chesterfield de cuero cercado por el agua (2010)., en un balde, en una taza verde, y así podríamos seguir describiendo situaciones con guiños surrealistas en las que el silencio también reina. Patricia O ‘Donnell lo señala: “Momento mágico de retorno al agua protectora”.

damian puig 3 Hay homenajes a Esther Williams, en los ballets de comedias musicales que veíamos en los cines, por ejemplo, “Escuela de sirenas”, un género muy exitoso de los años 40. Como en “Mundo Puig”, la moda no puede estar ausente, las “socialités” con mallas enterizas, generalmente rayadas , gorra de baño pegada a la cabeza, muy años 40, sombrillas , los pañuelos de Hermés a quien O´Donnell llama “un objeto de deseo que atraviesa las modas”. damian puig 4 Enrique Pichón–Riviere (Ginebra1907 Buenos Aires, 1977) nacionalizado argentino, destacado psicoanalista, uno de los introductores de la psicología social en Argentina, se refería a la moda “como una reafirmación del yo, halaga las tendencias exhibicionistas e instrumenta la búsqueda de aprobación”. Aparece la malla de dos piezas , entones osadas, pero no comparable a lo que actualmente está en voga. Damián Puig confiesa que su relación con la natación siempre fue intensa y que mis nadadores se sumergen en ella como yo en los enigmas de la pintura. Pero toqué fondo y dejé de pintar. Durante esos años me dediqué al dibujo. Pero este artista vuelve con pasión a la pintura y nos sumerge en un mundo profundo donde también podemos encontrar el azul Puig.

