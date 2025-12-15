Mantener la fuerza muscular es fundamental a cualquier edad, pero se vuelve todavía más importante a partir de los 60 años. Los ejercicios de fuerza ayudan a prevenir caídas, mejorar la postura, proteger las articulaciones y sostener la autonomía en las actividades diarias, incluso sin necesidad de máquinas ni rutinas exigentes.
No hace falta ir al gimnasio: el ejercicio clave para ganar músculo si tenés más de 60 años
Un entrenamiento ideal, de bajo impacto y accesible para todos, que además trae resultados altamente efectivos.
Además del entrenamiento: los pequeños hábitos para un envejecimiento saludable
En ese contexto, cada vez más especialistas recomiendan movimientos simples, seguros y efectivos que se pueden hacer en casa. Entre ellos hay uno que se destaca por trabajar grandes grupos musculares y ser accesible para todos: el puente de glúteos.
Puente de glúteos: los beneficios de este ejercicio
El puente de glúteos es un ejercicio clave para fortalecer la parte inferior del cuerpo, especialmente glúteos, caderas y zona lumbar. En adultos mayores, esto se traduce en una mejora directa del equilibrio y la estabilidad al caminar o levantarse de una silla.
Además, contribuye a reducir dolores de espalda baja, mejorar la postura y activar músculos que suelen debilitarse con el paso del tiempo y el sedentarismo. Al no requerir equipamiento ni generar impacto en las articulaciones, es ideal para quienes buscan ganar músculo de forma segura y progresiva.
Cómo hacer puente de glúteos correctamente
Para realizar el puente de glúteos, hay que acostarse boca arriba sobre una superficie firme, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo a la altura de las caderas. Los brazos deben quedar a los costados del cuerpo, con las palmas hacia abajo.
Desde esa posición, se elevan lentamente las caderas contrayendo los glúteos y el abdomen, hasta formar una línea recta entre hombros, caderas y rodillas. Se sostiene la postura durante unos segundos y luego se baja de manera controlada. Lo ideal es comenzar con pocas repeticiones y aumentar progresivamente, siempre priorizando una ejecución lenta y correcta.
