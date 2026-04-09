Cuáles son los perros y gatos más vulnerables en el invierno y cómo evitar que se enfermen

Qué patologías aparecen con bajas temperaturas, qué animales requieren más cuidados y consejos para mantenerlos protegidos.

Cuando bajan las temperaturas , no solo cambia la rutina de las personas. También los perros y gatos sienten el impacto del frío, aunque muchas veces se subestima cuánto puede afectarles. El invierno trae consigo una serie de riesgos que, si no se detectan a tiempo, pueden complicar su salud.

En casas con patio o en departamentos, las condiciones no siempre son las mismas. Hay animales que pasan más tiempo al aire libre y otros que viven puertas adentro, pero ninguno está completamente exento. La diferencia suele estar en el nivel de exposición y en ciertos factores individuales.

El problema es que los síntomas no siempre son evidentes al principio. Un poco de decaimiento, menos ganas de moverse o cambios en el apetito pueden parecer detalles menores. Sin embargo, detrás de esas señales puede haber algo más, sobre todo en los meses más fríos.

Durante el invierno, las afecciones respiratorias son las más frecuentes. En perros, una de las más comunes es la tos de las perreras , que se manifiesta con una tos seca y persistente, a veces acompañada de secreciones nasales. En gatos, los cuadros respiratorios también aparecen, con síntomas como estornudos, congestión y decaimiento .

Otro problema habitual es la bronquitis, que puede derivar en cuadros más complejos si no se trata. A esto se suman enfermedades articulares, ya que el frío intensifica dolores en animales con artrosis o problemas de movilidad , algo que suele verse en mascotas mayores.

abrazo perro Freepik

También hay que prestar atención a las afecciones cutáneas. La combinación de frío y ambientes secos puede generar piel reseca, picazón o caída de pelo. Aunque no siempre es grave, puede derivar en infecciones si el animal se lastima al rascarse. En casos más extremos, sobre todo en animales expuestos a la intemperie, aparece el riesgo de hipotermia, una condición seria que requiere atención veterinaria urgente.

Cuáles son las mascotas más propensas a enfermarse

No todos los animales reaccionan igual frente al frío. Hay grupos que requieren cuidados especiales. Entre ellos, los cachorros y los animales mayores, que tienen un sistema inmunológico más vulnerable. Las razas pequeñas o de pelo corto también suelen sufrir más.

Perros de tamaño chico o gatos con poco pelaje tienen menos capacidad para conservar el calor corporal. En criollo: se enfrían más rápido.

Gato Abrigado Imagen: Freepik

Otro grupo a tener en cuenta son las mascotas con enfermedades previas. Aquellos que ya tienen problemas respiratorios o articulares pueden ver agravados sus síntomas durante el invierno. Lo mismo ocurre con animales con bajo peso o que no reciben una alimentación adecuada.

Incluso dentro de una misma casa puede haber diferencias. Un perro que duerme afuera no enfrenta las mismas condiciones que uno que pasa la noche adentro, cerca de una fuente de calor.

Cómo evitar que se enfermen los animales

La prevención arranca por algo básico: garantizar un espacio cálido y seco. Las mascotas que duermen afuera deberían contar con refugios aislados del frío y la humedad, con mantas o materiales que conserven el calor. En animales que viven dentro de la casa, conviene evitar corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura. También se recomienda mantener al día el calendario de vacunación, especialmente en perros que tienen contacto con otros.

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La alimentación juega un papel clave. Durante el invierno, algunos animales necesitan un aporte energético mayor, ya que gastan más calorías para mantener su temperatura corporal. Ajustar la dieta, siempre con asesoramiento veterinario, puede marcar la diferencia.

Otro punto importante es el ejercicio. Aunque no todos quieren salir cuando hace frío, mantener cierta actividad ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir problemas articulares.