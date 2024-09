Día del Enólogo: el desafío constante para lograr el mejor vino

Con el correr de los años, la evolución de la tarea del enólogo se hizo más relevante. No solamente debe elaborar lo que el sentido común llama “un buen vino” sino que además de la experimentación, el desarrollo de técnicas y los avances tecnológicos, los profesionales de esta rama transmiten en cada botella su sello, su estilo y su impronta.

Rodrigo Serrano Alou, enólogo de la bodega Domaine Bousquet contó: “Es un desafío constante en cuanto a la calidad y la consistencia del vino. Somos los guardianes de una marca y para mí es algo muy gratificante, principalmente porque es mi pasión. El enólogo es el responsable de que, de la bodega para atrás y de la bodega para adelante, esté todo bien. Nuestra tarea es hacer vino, poner el vino en una botella y que llegue al mundo, comunicar en el mundo, viajando y presentando los vinos en diferentes mercados”

Para Jorge Rubio, enólogo y fundador de la bodega que lleva su nombre “para realizar un buen vino siempre la calidad nace en el viñedo, tenés que conocerlo bien, recorrerlo y adaptarlo a tu zona. En la medida que conocés bien el viñedo será más fácil después en la bodega obtener buenos vinos. Así como decimos `cada maestro con su librito´, cada enólogo tiene sus métodos y técnicas de elaboración para lograr los mejores vinos” .

CONSUMO DE VINOS GENERAL.jpg Los enólogos trabajan cada año en todos los detalles para lograr el mejor vino.

En tanto, el enólogo Ezequiel Ortego de Trapiche Costa&Pampa desacó: “Los mayores desafíos que tenemos son saber interpretar el lugar de donde vienen nuestros vinos y cómo plasmar eso en la botella. El factor principal es una buena materia prima para cualquier tipo de vino que vayamos a hacer. Hay un dicho muy famoso que dice que se puede hacer un mal vino de una buena uva, pero no se puede hacer un buen vino de una mala uva. Otro factor es el humano, tener gente que sepa lo que hace y porqué lo hace, desde el cosechador hasta el operario de la bodega. Por último es necesario que quien participe en su elaboración lo haga con pasión. Tengo la suerte de que todos los miembros de mi equipo aman su trabajo y se sienten orgullosos de decir yo soy parte de ese vino".

Por su parte, Adrián Toledo, enólogo de la bodega Sottano Colosso explicó: “El mejor vino es el que a cada uno le gusta. Si vamos a cuestiones de calidad, no es ni nada más y nada menos que la suma de un montón de detalles: desde el viñedo, el seguimiento, el estudio, lograr que la naturaleza acompañe con la cosecha, entre otros factores. Es una gran satisfacción. Me emocioné mucho al encontrar una publicación de nuestros vinos en Japón y Hong Kong, me dio una emoción pensar el camino que hizo ese vino. Siempre digo que tenemos un cúmulo de malas decisiones que tomamos dentro de la bodega y la revancha es el año que viene: anotar y corregir las cosas necesarias para lograr una mejora al detalle”.

El momento de la vitivinicultura en la Argentina

Para analizar el presente de la industria y la interacción con los consumidores, los profesionales de la enología también opinaron sobre la actualidad del vino en el país.

Rodrigo Serrano Alou reflexionó: “Lo dividiría en dos grandes momentos: el primer lugar, la viticultura Argentina está en franco crecimiento en cuanto a la calidad, a los detalles, a la estandarización de procesos, en cuanto a entender lo que es hacer vinos de calidad. Estamos en ese camino, que se inició hace varios años, y cada vez se ven más resultados y eso me enorgullece porque me siento parte. Es un desafío poder estar, mantenerse y crecer. Es decir, poder hacer las cosas bien para que el que nos eligió en su momento nos siga eligiendo y para que el que no nos conoce se anime a elegirnos”.

Para Jorge Rubio, en la actualidad la industria del vino “sigue avanzando mucho y se sigue haciendo viticultura de precisión, las bodegas están bien equipadas”. En ese sentido agregó: “Los enólogos aportan muchos conocimientos, muchos de ellos por los viajes por el mundo, de donde van trayendo aplicaciones y sistemas de elaboración a nuestras zonas. Pese a que la industria está pasando por una situación difícil, como en otros rubros, nos adaptamos rápidamente a todos estos procesos para seguir ofreciendo productos de calidad”.

vinos bodegas degustacion cata 1200.jpg De la uva en el viñedo hasta la botella que se sirve en la mesa, el enólogo custodia todo el proceso.

Asimismo, para Ezequiel Ortego “hoy en día, sin importar el segmento de precio que consumas, tenés muchos buenos vinos en la góndola”. El enólogo de Costa&Pampa contó: “Soy profesor en la facultad y probar vinos de todos los segmentos y compañías con mis alumnos en las clases de análisis sensorial, y ver la cara de sorpresa cuando probamos vinos de segmentos económicos sorprendidos por la buena calidad y sabor de esos productos. O probar productos de gamas más altas y poder ver la variedad de estilos que hay y que atraen a distintos tipos de paladares y consumidores. Estamos en un gran momento de crecimiento cualitativo de la industria y hay que celebrarlo”.

Adrián Toledo también resaltó que hoy “llevamos un gran momento”, en el que distinguió “cómo ha venido evolucionando la enología y los consumidores”. “Veníamos de una enología más “extrema” y ahora sumamos más métodos y alternativas en el uso de la madera y en la cosecha, por ejemplo. Estamos transitando ese camino, nos va a llevar muchos años pero creo que ese es el camino”, cerró el enólogo.