El rincón serrano de Córdoba que pocos eligen, pero tiene todo para una escapada soñada

Con el característico entorno serrano que brinda la provincia, este lugar se destaca porque ofrece lo mismo que los destinos más populares sin contar con una enorme concentración de visitantes.

El entorno serrano que lo rodea es uno de los grandes protagonistas de este destino.

Córdoba suele tener una amplia oferta para el turismo , aunque gran parte de los viajeros elige siempre los mismos destinos. Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano o Alta Gracia son algunos de los nombres más conocidos, pero la provincia también guarda localidades menos populares que tienen una propuesta diferente.

Entre esas alternativas aparece Bialet Massé , una localidad serrana donde el ritmo es más tranquilo que en otros sectores . Con espacios para recorrer y distintas actividades para disfrutar durante unos días, se presenta como una opción perfecta para quienes buscan descansar en un entorno de ensueño.

Bialet Massé se encuentra en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba . La localidad está ubicada a unos 50 kilómetros de la capital provincial y forma parte de la zona serrana que reúne distintos destinos de la región.

Este lugar es ideal para disfrutar en familia, ya que cuenta con actividades para todas las edades.

El nombre del pueblo está relacionado con Juan Bialet Massé , un empresario y constructor de origen catalán que tuvo una fuerte presencia en la zona durante los primeros años de la localidad. Su vínculo con el lugar quedó marcado por la creación del primer horno de cal de la región, una actividad que fue clave para el crecimiento del pueblo.

Uno de los lugares que permite conocer parte de la historia local es el Horno Histórico La Primera Argentina . La construcción fue realizada por Juan Bialet Massé y está relacionada con la producción de cal, una actividad que tuvo un papel importante durante los primeros años del pueblo. Actualmente conserva elementos de aquella etapa y permite acercarse a una parte del pasado de la localidad.

Otra opción para conocer esa historia es el Museo Dr. Juan Bialet Massé, donde se exhiben objetos y fotografías relacionados con las primeras familias del lugar y con la vida de la persona que le dio nombre al pueblo. El espacio funciona como una forma de entender el crecimiento de la localidad a través del tiempo.

Barrancas Bermejas es uno de los lugares más particulares de la zona. El sitio cuenta con un paredón de tonos rojizos que le da nombre y ofrece la posibilidad de realizar actividades como pesca, kayak, canoa y remo durante la temporada de verano.

El río Cosquín también tiene distintos puntos para disfrutar durante la visita, entre ellos la Costanera Villa Liliana y otros balnearios de la zona. A pocos kilómetros se encuentra la Cascada del Mallín, otro atractivo natural que suma una alternativa diferente para quienes buscan conocer los alrededores.

Cómo ir hasta Bialet Massé

Desde Córdoba capital, el camino se realiza por la Ruta Nacional 20 en dirección a Villa Carlos Paz. Luego se debe continuar por la Ruta Provincial E-55 hasta conectar con la Ruta Nacional 38, que permite ingresar directamente a la localidad. La distancia aproximada es de 50 kilómetros y el trayecto suele durar alrededor de una hora.

Otra alternativa es llegar en colectivo mediante los servicios de media distancia que conectan Córdoba capital con las localidades del Valle de Punilla. También existe la posibilidad de utilizar el Tren de las Sierras, que cuenta con una estación de Bialet Massé.