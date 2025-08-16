Día internacional del Ron: dónde probar los mejores cócteles

El día conmemorativo de esta bebida, típica de lugares como Puerto Rico, Jamaica, y Cuba, se celebra cada16 de agosto.

Cada 16 de agosto se celebra el Día Internacional de Ron , bebida cuya producción comenzó en el siglo XVII en las islas del Caribe , siendo el momento ideal para visitar distintos lugares para aprovechar y degustar este licor . A continuación, siete opciones de bares.

Con motivo del Día Internacional del Ron, Siete Mares celebra con una propuesta especial que cautivará a los amantes de esta bebida. Durante toda la jornada en su local de Martínez , ofrecerá una promoción 2x1 en dos cócteles exclusivos.

Por un lado, el Neptuno , elaborado con ron especiado, canela, Angostura y azúcar morena, perfecto para quienes eligen sabores profundos y cálidos. Por el otro, el Amaroon , más refrescante, combina ron, almíbar de menta y jugo de lima, ideal para paladares que buscan frescura. Ambos tragos estarán disponibles únicamente ese día.

La oferta se complementa con una carta internacional que incluye ceviches, sushi de autor y opciones vegetarianas como el wok de vegetales y hongos con miso y jengibre. Todo esto se disfruta en un espacio inmersivo decorado con luces azules, esculturas marinas y murales que evocan el fondo del mar, creando un ambiente donde ron, gastronomía y arte se entrelazan para una experiencia onírica.

En lo alto de Palermo , Bestial Fly Bar invita a vivir una experiencia nocturna desde su rooftop en el piso 11, con una carta de cócteles que despierta la curiosidad y el gusto por la aventura.

Bestial Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

Entre las opciones clásicas, destaca un Mojito servido bien fresco, con ron blanco, jugo de lima natural, menta, azúcar y soda, perfecto para refrescar el paladar. Sin embargo, el protagonista más audaz es el cóctel Jack, inspirado en Jack Sparrow, que combina ron dorado, néctar de piña, limón y un sirope de caramelo, creando un equilibrio entre dulzura y frescura tropical.

Para acompañar, la oferta gastronómica abarca desde sushi de autor hasta platos contundentes como el ojo de bife con boniato rústico y su fondo de cocción. El espacio se caracteriza por un diseño que mezcla la jungla urbana con un aire pop: jardines verticales, iluminación tenue, esculturas bestiales y espectáculos performáticos que completan una noche con altura, sabor y mucho estilo.

THE BOOK SPEAKEASY BAR

En The Book, el ron se luce en varias de las recetas que componen su premiada carta de autor, diseñada por Caro Fortuna, head bartender y asesora de bebidas del grupo, y ejecutada noche a noche por Thomas Devich, bartender de la casa. La propuesta del bar, ganadora del premio a la Mejor Carta de Coctelería en los Bar and Drinks Awards, invita a probar cocktails inspirados en personajes que han dejado huella en el ámbito del arte, la literatura, la música e incluso la moda.

THE BOOK (1) Rivadavia 10300, Villa Luro.

Con combinaciones llamativas a base de ron Havana Club 3 años, en la sección de cócteles de autor destaca el Alfonsina Storni, preparado con ron, cítricos, jengibre y bitter, que ofrece un perfil fresco y cítrico con una sutil nota especiada, y el Coco Chanel, una mezcla tropical y dulce que lleva ron, coco, piña y té. En el segmento de los clásicos reversionados, aparece el Daiquiri, reinterpretado con ron, lima, pomelo y eneldo, una versión fresca, herbal y equilibrada, y el Manhattan, con ron Havana Club Añejo Especial, whisky Bourbon, vermut, bitter y Cassis.

Para acompañar, hay bocados y platos principales con una vuelta de rosca. El espacio, ubicado en Villa Luro, tiene capacidad para 26 personas e invita a sumergirse en una experiencia íntima con ambientación vintage y guiños que evocan a La sociedad de los Poetas Muertos.

EL RETORNO

El Retorno se posiciona como un clásico gastronómico que amalgama parrilla tradicional, cocina casera y una carta de bebidas variadas. Este sábado 16 de agosto, el restaurante se suma a los festejos por el Día Internacional del Ron con dos cócteles fuera de carta que homenajean a este destilado de origen caribeño.

EL RETORNO coctees ron Dirección: Av. de Mayo 329, Villa Adelina.

Por una parte ofrecerán el Mojito Royal, una versión sofisticada del clásico cubano que incorpora hojas de menta o hierbabuena, ron dorado, limón fresco, almíbar de azúcar clarificada, hielo en cubos y un toque final de espumante extra brut. También se podrá disfrutar del Amelia, una reinterpretación de la Caipirinha que combina limón, frutilla y ron dorado, logrando un perfil frutal y refrescante.

Ambos cócteles estarán disponibles durante toda la jornada y pueden pedirse como aperitivo o como cierre de una comida, acompañados por entradas como la provoleta ahumada con tomates confitados o la degustación de empanadas caseras.

LA PESCADERÍA

La Pescadería invita a celebrar el Día del Ron con una propuesta que une coctelería de autor y cocina de mar. Durante la jornada, la barra ofrecerá 2x1 en todas las preparaciones con ron, destacando combinaciones pensadas para maridar con platos de su carta.

LA PESCADERIA_0187 Dirección: Crisólogo Larralde 1716, Núñez.

Por ejemplo, Oasis integra ron blanco, jugo de ananá, limón, almíbar y Amaretto, mientras que el Cuba en Núñez lleva ron, almíbar de cereza, pomelo y limón. Ambos cócteles se sugieren junto a opciones como roll acevichado, langostinos grillados, ceviches o vieiras al parmesano.

BILBAO

En la icónica esquina de Thames y Costa Rica, Bilbao reúne el espíritu de los bares españoles con una barra que rinde homenaje a los clásicos de la coctelería. Este 16 de agosto, en el marco del Día del Ron, el bar invita a descubrir su selección de tragos elaborados con ron Havana Club, que van desde opciones frescas y livianas hasta combinaciones más intensas.

Bilbao - Mojito clásico Dirección: Thames 1795, Palermo.

Entre los infaltables se encuentran el Mojito clásico, con menta, lima, azúcar y soda, y el tradicional Cuba Libre, servido con Coca Cola y rodaja de limón. También destacan el Ron Fashioned, que suma bitter Angostura y azúcar para un perfil más robusto; las caipirinhas clásicas con ron como alternativa a la cachaza, y la trilogía de daiquiris frozen en sabores de frutilla, maracuyá y frutos rojos, con fruta natural y equilibrio justo de dulzor y acidez. Bilbao propone así un recorrido por distintas expresiones de este destilado, en un ambiente distendido y con sello propio.

LA CAPITANA

En La Capitana, el bodegón temático de Almagro que rinde homenaje a Eva Perón y a las décadas de los años 40 y 50, la coctelería clásica transporta a los comensales a otras épocas.

Bilbao - Mojito clásico

La barra ofrece tragos emblemáticos como el Mojito Clásico, una refrescante combinación de ron Havana Club, menta fresca, lima y soda, garantizando calidad en cada sorbo. Asimismo, el tradicional Cuba Libre, con ron Havana Club, Coca Cola y lima, invita a disfrutar de sabores auténticos en un ambiente cargado de encanto y nostalgia. Ambos se recomiendan para acompañar una carta que recorre platos tradicionales, como milanesas, empanadas y pastel de papa.