El Malba celebra sus 25 años: así será su ambicioso programa de exposiciones para 2026

Lo que se viene en el 2026 en el Malba.

En el año de su 25° aniversario, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció su programa de exposiciones para 2026, que incluirá una nueva puesta de su colección permanente y una nutrida agenda de muestras temporarias con artistas de relevancia nacional e internacional.

Como eje central de los festejos, el museo presentará la Colección Aniversario , una reorganización de su acervo en distintas etapas que ocupará dos salas y reunirá obras clave de las colecciones Malba y Costantini. El recorrido incorporará además piezas nunca antes exhibidas en el país, provenientes de la ex colección Daros Latinamerica, recientemente adquirida.

El programa se completa con exposiciones realizadas en colaboración con instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos, que proponen diálogos entre problemáticas contemporáneas y la dimensión histórica del arte latinoamericano.

Las actividades conmemorativas tendrán su punto culminante el 17 de septiembre , con una gala internacional que dará inicio a la semana de celebraciones por los 25 años del museo.

El calendario comenzará en febrero con Olga de Amaral. Cuerpo textil (27 de febrero al 11 de mayo), curada por María Amalia García y Marie Perennès. En marzo se inaugurará Fernanda Laguna. Mi corazón es un imán (13 de marzo al 22 de junio), organizada junto al Museo Reina Sofía, y Metamorfo. Dualidad y transformación en la Colección Malba–Costantini, en Malba Puertos.

Desde mayo se podrá visitar la nueva exposición permanente Colección Aniversario, curada por el equipo del museo bajo la coordinación de Rodrigo Moura.

En junio llegarán Dan Flavin (12 de junio al 26 de agosto), organizada por la Dia Art Foundation, y Abel Rodríguez (Mogage Guihu): El árbol de la vida y la abundancia, en colaboración con el MASP de San Pablo. En julio se sumará una muestra de Vivian Suter.

El segundo tramo del año estará marcado por dos exposiciones destacadas: una Colección Aniversario de carácter temporario (18 de septiembre de 2026 al 8 de febrero de 2027) y Viva Frida, organizada por el Museo Frida Kahlo de México, que se exhibirá del 18 de septiembre de 2026 al 14 de marzo de 2027.

Con este programa, Malba apuesta a consolidar su rol como institución de referencia en el arte latinoamericano, combinando patrimonio, investigación curatorial y proyección internacional.