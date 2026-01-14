La iniciativa fue lanzada por una compañía de vuelos espaciales y la estadía podría costar cerca de u$s10 millones. Cuenta con financiación de SpaceX, entre otras empresas.

Un hotel en la Luna tomará reservas por u$s1 millón. La iniciativa, lanzada por una compañía de vuelos espaciales, está financiada por compañías como SpaceX y una estadía completa podría valer cerca de u$s10millones .

La iniciativa "Asegurá tu lugar en la historia" fue lanzada por la firma Galactic Resource Utilization Space (GRU) y está dirigida por desarrolladores de vuelos espaciales y sistemas autónomos.

La construcción del hotel está prevista para 2029, a la espera de la aprobación regulatoria. La compañía utilizará "un sistema patentado de módulos habitables y un proceso automatizado para transformar el suelo lunar en estructuras duraderas" para cumplir con su ambicioso calendario, sostiene en un comunicado.

Por su lado, Chan desarrolló el proyecto como parte de la aceleradora de startups Y-Combinator y a partir de allí recaudó financiación de inversores de SpaceX y Anduril , una empresa que desarrolla sistemas de defensa autónomos.

A los potenciales turistas espaciales seleccionados se les pedirá "un depósito de u$s250.000 o un millón de dólares, según la opción elegida" y podrán solicitar un reembolso completo "en cualquier momento después de los primeros 30 días".



Este depósito se aplicará al precio final de su reserva una vez que el hotel esté listo para recibir a los huéspedes. También hay una cuota de inscripción no reembolsable de u$s1.000.

