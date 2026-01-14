Un estudio científico revela por qué los perros disfrutan tanto de los viajes en auto + Seguir en









Las mascotas tienden a gustarle los viajes en vehículo debido a su instinto animal pero hay un factor que hace que estos tengan ganas de pasear.

Un estudio reveló porque los perros aman viajar en auto.

Un estudio reciente demostró que los perros experim1|entan placer al viajar en auto, un comportamiento que puede sorprender a muchos dueños. La investigación sugiere que la combinación de un entorno seguro, conocido y predecible contribuye a que los animales se relajen y disfruten del viaje. Este hallazgo podría ayudar a los dueños a decidir si llevar a sus mascotas en sus salidas o dejar que se queden en casa.

Los expertos observaron que algunos perros muestran emoción incluso antes de subir al vehículo. El sonido de las llaves puede ser suficiente para que reaccionen con entusiasmo, lo que indica que asocian el auto con experiencias positivas. Un estudio confirmó que los viajes en coche estimulan a los perros, reducen su nivel de estrés y ofrecen un contexto de diversión controlada que difícilmente encuentran en su rutina diaria.

mascotas en el auto El olfato canino y su relación con viajar en auto El olfato de los perros juega un papel fundamental en su disfrute durante los viajes. Su capacidad para detectar olores supera en millones de veces la del ser humano, y un auto en movimiento se convierte en una fuente constante de estímulos olfativos. Cada tramo del recorrido, cada cambio de ruta o cada semáforo proporciona nuevos aromas que mantienen al animal atento y estimulado.

Además del olfato, la experiencia social influye en su bienestar. Los perros crean lazos afectivos fuertes con sus dueños, y el auto se transforma en un espacio donde comparten tiempo juntos. La cercanía con su figura de referencia, la atención que reciben y la expectativa de un plan agradable refuerzan su sentimiento de pertenencia y generan asociaciones positivas.

El viaje también activa instintos ancestrales en los perros. Como descendientes de animales que recorrían grandes territorios, muestran un interés natural por el movimiento, los cambios de escenario y la posibilidad de observar nuevos estímulos. Algunas investigaciones sugieren que esta experiencia activa estructuras cerebrales vinculadas a la anticipación y la recompensa, lo que explicaría por qué muchos perros viven los viajes con tanta intensidad.

Las señales que muestran algunos perros por estrés de ir en el auto Aunque muchos perros disfrutan de los viajes, otros pueden manifestar señales de estrés. Los síntomas más comunes incluyen inquietud persistente, jadeo excesivo, vocalizaciones o una postura corporal rígida. Estos comportamientos indican que el animal no asocia el auto con una experiencia positiva. Para garantizar el bienestar de las mascotas, los expertos recomiendan observar estas señales y adaptar el viaje a sus necesidades. En cuanto a la seguridad, resulta fundamental que los perros viajen sujetos con un arnés homologado, un transportín o barreras de separación. Estas medidas evitan riesgos para el animal, los pasajeros y reducen posibles fuentes de ansiedad.

Temas mascotas