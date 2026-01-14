3 rincones de Córdoba para escapar del calor y las multitudes este 2026 + Seguir en









La provincia tiene varias opciones para el turismo de cara a las vacaciones de verano.

La provincia es una de las grandes alternativas para esta época del año. Córdoba Turismo

La provincia de Córdoba suele ser una de las primeras opciones para muchos a la hora de elegir un lugar para las vacaciones. El turismo es uno de sus grandes fuertes, con destinos muy concurridos como Villa Carlos Paz o General Belgrano, aunque hay rincones no tan conocidos que destacan de la misma manera.

Sin tanta multitud presente, con una calma envidiable y un entorno que invita a conectar con la naturaleza, estos sitios consiguen dejar encantados a sus visitantes. Como alternativas al bullicio, se presentan como algunas de las mejores opciones disponibles para quienes buscan tranquilidad.

rio-los-reartes-intiyaco TripAdvisor El río de Intiyaco es una de las principales atracciones de la localidad. TripAdvisor Intiyaco Intiyaco es una de esas localidades que parecen detenidas en el tiempo. Ubicada en el valle de Calamuchita, a poco más de 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se trata de un poblado muy pequeño, rodeado de vegetación serrana y atravesado por el río Los Reartes. Su escala reducida y la ausencia de grandes desarrollos turísticos explican por qué todavía se mantiene fuera del circuito masivo.

El principal atractivo del lugar está en sus playas naturales y en las pozas de agua transparente que se forman entre paredones rocosos. En distintos tramos del río hay sectores profundos que permiten nadar y refrescarse incluso en los días de más calor. El entorno invita a pasar el día sin apuros, con caminatas cortas, baños de río y una sensación constante de aislamiento que cuesta encontrar en otros puntos de la provincia.

Baño de los Dioses A pocos kilómetros de Mina Clavero, el Baño de los Dioses es uno de los sitios más buscados por quienes conocen bien el oeste cordobés. Se trata de una formación natural de ollas de piedra excavadas por el agua, con diferentes profundidades y un caudal que se mantiene incluso en pleno verano.

cordoba-bano-los-diosesjpg Viajando El Baño de los Dioses es ideal para descansar en familia. Viajando El atractivo combina fácil acceso con un entorno serrano marcado, lo que lo convierte en una alternativa frecuente para escapadas de día. Las zonas más profundas conviven con sectores más tranquilos ideal para disfrutar del agua con distintos niveles de experiencia. A diferencia de otros balnearios urbanos, el paisaje conserva un carácter agreste que lo distingue y explica su fama entre quienes buscan algo más que una playa tradicional. El Durazno El Durazno se ubica en el corazón de las Sierras Grandes, dentro del valle de Calamuchita, a pocos kilómetros de Villa Yacanto. Es una localidad pequeña, rodeada de cerros y atravesada por un río de aguas claras que baja desde las laderas del cerro Champaquí. La distancia respecto de las ciudades más grandes ayuda a preservar su perfil tranquilo incluso en temporada alta. El Durazno Cordoba Turismo El Durazno es uno de los sitios más tranquilos de la provincia. Cordoba Turismo El río es el eje de la vida local durante el verano, con playas amplias y ollas profundas que se distribuyen a lo largo de su recorrido. El entorno natural se complementa con senderos, reservas cercanas y construcciones históricas que forman parte del paisaje. Todo en lugar está pensado para un descanso sin sobresaltos, con contacto directo con la naturaleza y lejos del ruido que domina otros destinos serranos.

