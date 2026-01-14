El rincón mágico de Buenos Aires para disfrutar de la playa sin alejarte demasiado + Seguir en









Este destino queda cerca de la Ciudad Autónoma y su ritmo y naturaleza contrastan con el bullicio del centro.

Un destino ideal, cerca de Buenos Aires para conocer y disfrutar. Imagen: Red 92

Si querés escapar del bullicio de la Ciudad de Buenos Aires y buscar un destino playero diferente a las habituales costas atlánticas, hay opciones más cercanas que ofrecen contacto con la naturaleza y espacios amplios para relajarse junto al agua.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos lugares, ideales para una salida de fin de semana o incluso un día largo, combinan ambiente tranquilo con acceso gratuito y servicios básicos para quienes viajan con familia o amigos. Una de las propuestas que más destaca por su cercanía y ambiente sereno es la localidad de Punta Lara, con su extensa playa sobre el Río de la Plata y variados atractivos para quienes buscan disfrutar del verano sin alejarse demasiado.

Circuito Punta Lara El circuito es ideal para caminatas al aire libre mirando el Río de La Plata. Imagen: Municipalidad de Ensenada Dónde se ubica Punta Lara Punta Lara es una localidad balnearia argentina situada en el partido de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del Río de la Plata. Queda a unos 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a aproximadamente 12 kilómetros de la ciudad de La Plata, lo que la convierte en una alternativa cercana para quienes buscan una escapada ribereña.

El frente costero de Punta Lara se extiende por varios kilómetros, ofreciendo espacios públicos y gratuitos para disfrutar de la playa, áreas verdes, bancos y zonas con instalaciones básicas. La localidad forma parte de los accesos al río más próximos desde el Gran Buenos Aires y es conocido por su carácter natural y tranquilo.

Qué se puede hacer en Punta Lara Además de tomar sol y disfrutar de la costa del Río de la Plata, en Punta Lara se puede practicar una variedad de actividades al aire libre. Los visitantes suelen recorrer la Reserva Natural Punta Lara, un espacio protegido con múltiples ecosistemas y biodiversidad ideal para el avistaje de aves y caminatas en la naturaleza.

La zona también es apta para deportes acuáticos como windsurf, kayak o navegación a vela, y para quienes prefieren actividades más tranquilas, la pesca deportiva es otra de las opciones populares a lo largo de la costa. En el entorno urbano y periférico se encuentran además espacios culturales y recreativos como la parroquia Stella Maris, el muelle de pescadores y el histórico Palacio Piria. Cómo ir hasta Punta Lara Llegar a Punta Lara desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto es relativamente sencillo. La ruta recomendada es tomar la autopista Buenos Aires-La Plata y, al finalizarla, continuar por la ruta provincial 11 (también conocida como Avenida Domingo Mercante) hacia la localidad, siguiendo las señalizaciones hasta el acceso a la playa y los espacios costeros. El viaje en auto suele tomar alrededor de una hora dependiendo del tránsito, y esta cercanía convierte a Punta Lara en una escapada viable tanto para turistas como para quienes desean pasar un día diferente sin emprender un viaje largo.