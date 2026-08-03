Cerveza IPA: qué platos combinan mejor con este estilo

6 de agosto - Día de la Cerveza IPA.

Cada 6 de agosto se celebra en todo el mundo el Día de la IPA, una de las variedades más emblemáticas de la cerveza artesanal. Su intenso perfil lupulado, el característico amargor y sus notas aromáticas la convirtieron en una de las opciones más elegidas en bares y cervecerías.

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Para conmemorar la fecha, esta guía reúne distintos espacios donde disfrutar versiones de este estilo y conocer las mejores propuestas gastronómicas para acompañarlo.

CON HAMBURGUESAS, PICADAS Y SNACKS EN TACU RESTO & BOWLING TACU Resto & Bowling, el espacio creado por los fundadores de El Galpón de Tacuara, reúne en San Fernando cocina casera, bowling y cerveza artesanal en un espacio para compartir. Entre las etiquetas de la casa se destaca la IPA Sanfer, una American IPA que homenajea a la ciudad donde nació el proyecto cervecero.

Dirección: Gral. Arias 710, San Fernando. Elaborada con lúpulos Zeus, Amarillo, Simcoe y Cascade, despliega notas cítricas, florales y resinosas, junto con un amargor equilibrado y un final seco que favorecen el maridaje con distintos platos. Una de las combinaciones recomendadas es la Doble Gravy, una hamburguesa con doble medallón, queso, salsa gravy y papas fritas, donde el perfil lupulado acompaña la intensidad de la carne. Otra opción es la picada caliente, con bocados fritos, salchichas alemanas y panera, una alternativa para compartir en la que la IPA aporta frescura y equilibrio.

TACU RESTO & BOWLING. CON PIZZA y FAINÁ EN CASA BELLUCCI En Casa Bellucci, la casa de pastas artesanales, platitos, pizzas porteñas contemporáneas y moscatería de Parque Chacabuco, la IPA Imperial en lata de 473 cc aparece como una de las opciones para quienes prefieren cervezas con mayor presencia de lúpulo y un amargor más marcado.

Dirección: Del Barco Centenera 1699, Parque Chacabuco. A la hora de maridar, la carta ofrece combinaciones que funcionan bien por contraste y afinidad, como la fainá frita con crema de albahaca, mortadela, rúcula, miel de naranja y ají, o la pizza de jamón, mozzarella y morrones asados y ahumados al horno a leña. La cerveza forma parte de la selección de bebidas del proyecto de Eduardo “Cabito” Massa Alcántara, Guillermo Busquiazo y Javier Labaké, que también incluye vinos, cócteles y una propuesta centrada en el moscato. CASA BELLUCCI.

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