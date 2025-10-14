Menús, promociones y regalos para festejar el Día de la Madre

Del 17 al 19 de octubre, la feria de chocolate más importante de Buenos Aires realizará una edición especial en Unicenter Shopping. Reconocidos chocolateros y nuevos emprendedores presentarán sus mejores creaciones —desde bombones y tabletas hasta opciones sin TACC, veganas y sin azúcar— en un encuentro que combina innovación, arte y placer. Una cita imperdible para homenajear a las madres y disfrutar del mundo del cacao en todas sus formas.

CASA CAVIA

En el marco de esta fecha especial, Casa Cavia invita este 19 de octubre a compartir un brunch y atesorar momentos en familia, en uno de los espacios más encantadores de Buenos Aires. En esta casona de 1927, símbolo del equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, el restaurante propone un brunch de cuatro pasos para dos personas, disponible de 12 a 16 h. La propuesta incluye una opción de desayuno, entrada, dos principales y una degustación de postres, junto con agua, una botella de Baron B y dos infusiones Tealosophy, a un valor de $170 000. Como beneficio exclusivo, Casa Cavia obsequia una gift card de $65 000 por un té para dos, válida para disfrutar en una próxima visita. Entre los platos figuran la granola casera, la ensalada tibia de cous cous con trucha marinada, la stracciatella con espárragos tostados, la pasta con crema de limón y brócoli, y la pesca del día en tempura, entre otros.

Casa Cavia - BRUNCH (1)

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

RESTAURANT MUSEO EVITA

En una casona de principios del siglo XX, que hoy alberga el Museo Evita, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la ciudad: el Restaurant Museo Evita. Nacido en 2005, este espacio combina historia, arte y gastronomía en un entorno único, con un jardín al aire libre que se convierte en un verdadero oasis urbano e invita a hacer una pausa entre naturaleza y buena cocina. Su propuesta gastronómica rescata lo mejor de la tradición argentina, con influencias españolas e italianas, y se puede disfrutar durante todo el día —ya sea en un desayuno, almuerzo, merienda o cena—. Para celebrar el Día de la Madre, el Restaurant Museo Evita diseñó un menú especial pensado para agasajar a las madres con una experiencia de sabor y calidez. La propuesta comienza con croquetas de papa, puerro y queso pategrás, seguidas por un principal a elección entre sorrentinos de hongos con crema de espinaca y panceta y ojo de bife acompañado de vegetales de estación, o lenguado con crema de morrón, papines, tomates cherry y mix verde. El final dulce llega con una pavlova con crema fresca de menta y lima, frutas de estación, chocolate y praliné. La experiencia incluye bebida (agua con o sin gas, limonada de menta y jengibre o gaseosa) y un brindis de cortesía con una copa de espumante de la bodega Salentein. El valor por persona es de $55 000, y promete una jornada inolvidable entre historia, naturaleza y buena mesa.

Restaurant Museo Evita - 1

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

BILBAO

Ubicado en una de las esquinas más emblemáticas de Palermo, Bilbao presenta una edición especial para celebrar el Día de la Madre el domingo 19 de octubre al mediodía. Su propuesta, llamada Picoteo Madre Bilbao, combina sabores frescos, clásicos de la casa y otros nuevos para sorprender: buñuelos de acelga, trucha ahumada con pickles, queso brie con pera, jamón ibérico, queso fontina con hierbas y ceviche de langostinos. El cierre llega con una crema catalana, y la experiencia incluye una copa de vino o bebida soft a elección. El valor es de $40 000 por persona y, como obsequio especial, cada mamá recibirá una botella de espumante María Codorniu. Una propuesta ideal para quienes buscan celebrar con un toque español y una mesa pensada para disfrutar sin prisa.

BILBAO - Risotto de hongos (2)

Dirección: Thames 1795, Palermo.

EL RETORNO

El Retorno, la parrilla de Villa Adelina consolidada como un referente local, presenta una propuesta para el Día de la Madre que combina experiencia gastronómica y oportunidad comercial: el salón se ambientará con flores de estación disponibles para la venta en el lugar. La oferta gastronómica mantiene su foco en cortes y achuras de calidad —entraña y parrilladas abundantes— junto a milanesas, pastas caseras y opciones para compartir, todo cocinado sobre brasas a la vista y complementado por un salad bar. La propuesta apuesta a convertir una salida familiar en una experiencia diferenciadora para disfrutar durante este día especial.

EL RETORNO DIA DE LAS MADRES VERTICAL

Dirección: Avenida de Mayo 329, Villa Adelina.

CORTO MALTÉS

En Palermo, Corto Maltés presenta una caja limitada de alfajores artesanales para el Día de la Madre, a $25 000, preparada íntegramente en su obrador. La propuesta incluye opciones exclusivas —pistacho, chocolate blanco y frutos rojos— y permite también elegir una caja monocolor con opciones como nuez pecan con dulce de leche, coco con dulce de leche (sin gluten), tita de limón con chocolate o el clásico de maicena con dulce de leche. Pensada para regalar, la caja combina la elaboración casera con sabores contemporáneos, para convertir un detalle en un gesto memorable.

CORTO MALTES dia de la madre 3

Dirección: Mario Bravo 1195, Palermo.

TERO

En zona norte, a pocos minutos de Nordelta, Tero propone celebrar el Día de la Madre con una experiencia que combina cocina de autor, calidez y entorno natural. Para la ocasión, el restaurante presenta dos menús especiales: el Menú Kamado, compuesto por una ensalada de la casa —lechuga, mayonesa saborizada con naranja, manzana, nueces caramelizadas y escamas de parmesano— y continúa con ojo de bife o bife de chorizo al kamado con papas fritas, acompañado de una bebida a elección, y el Menú Mediterráneo, con gambas apanadas con alioli como entrada y un risotto mediterráneo con mariscos y pollo como plato principal. Además, quienes deseen ampliar su experiencia podrán optar por la carta especial del día, con opciones como gambas al ajillo, platillo de jamón crudo español, rabas a la romana o buñuelos de espinaca con alioli, así como principales como costilla al horno, truchón relleno de espinaca con salsa de limón, ñoquis soufflé, pollo relleno de hongos, ensalada de mar y huerto o sorrentinos de osobuco, y postres clásicos como volcán de dulce de leche, flan casero, tiramisú o volcán de chocolate. Para completar la celebración, Tero invita a maridar la comida con vinos de la bodega Salentein y llevarse una botella de espumante Doux de obsequio, un detalle ideal para prolongar el brindis en casa.

Tero - platos (8)

Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.