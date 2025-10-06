Día de la Madre 2025: Por qué en nuestro país se celebra en octubre y en el resto del mundo no







En Argentina el Día de la Madre se festeja el tercer domingo de octubre, una fecha que tiene raíces religiosas, mientras que en otros lugares del mundo hay una historia diferente que respalda el festejo

Argentina es uno de los pocos países donde el Día de la Madre no se festeja en mayo. FreePik.es

Cada octubre, los argentinos preparan el asado, compran flores y buscan el regalo perfecto para homenajear a sus madres. Este año, el Día de la Madre se celebrará el domingo 19 de octubre. Sin embargo, pocos saben que esta fecha no es igual en el resto del mundo. Mientras que en países como Estados Unidos, México o Chile el festejo tiene lugar en mayo, en Argentina la celebración quedó fijada en octubre por una tradición religiosa que se mantiene desde hace casi un siglo. Y aunque muchos reclaman que debería unificarse con el calendario internacional, la costumbre local sigue firme, con un sentido muy propio.

Además del clásico almuerzo familiar, este día también sirve para recordar a las madres que ya no están, y para reflexionar sobre el rol de las mujeres en el hogar, el trabajo y la sociedad. Cada generación lo vive distinto, pero la esencia —el reconocimiento al amor incondicional— sigue siendo la misma.

El origen argentino se remonta a 1931, cuando la Iglesia Católica decidió conmemorar la “Maternidad de la Virgen María” el 11 de octubre, en recuerdo del Concilio de Éfeso del año 431 que la proclamó como madre de Cristo. A partir de esa tradición, se eligió celebrar el Día de la Madre el domingo más cercano a esa fecha. Con el tiempo, para favorecer los encuentros familiares, se estableció definitivamente el tercer domingo de octubre, una decisión que marcó una diferencia con el resto del mundo y que aún hoy se mantiene.

Anna Jarvis y la historia del Día de la Madre en el mundo

Aunque la idea moderna de esta celebración tiene origen en Estados Unidos, la historia empieza mucho antes. En la Antigua Grecia ya se rendían honores a Rea, madre de los dioses del Olimpo, y en Roma se realizaban las fiestas “Hilaria” dedicadas a Cibeles, la diosa madre. Pero la versión actual del Día de la Madre se debe a una mujer llamada Anna Jarvis, que curiosamente nunca fue madre.

Jarvis perdió a su mamá en 1905 y decidió homenajearla con una jornada especial que llamó “Mother’s Day”. Su campaña fue tan persistente que en 1914 el presidente estadounidense Woodrow Wilson oficializó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de amor se transformó en una industria: flores, postales, chocolates y publicidades comenzaron a dominar la fecha. La propia Jarvis terminó repudiando lo que había creado. Según cuentan los historiadores, llegó a llamar “vándalos comerciales” a los empresarios que habían convertido su homenaje en un negocio. Murió en 1948, arrepentida de haber impulsado una celebración que, según ella, había perdido su sentido original.