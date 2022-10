Día de la Madre: 6 ideas para aprovechar ofertas en EEUU

Para todos ellos, Grabr, la app que permite que miles de usuarios compren en el exterior y reciban esos productos en nuestro país de la mano de un viajero, brinda la posibilidad de aprovechar ofertas imperdibles en tiendas como Amazon, Ebay, Apple, Sephora, Pandora, y más.

La plataforma no solo armó una colección con las mejores ideas de regalos, sino que además sugiere el obsequio perfecto para cada tipo de mamá.

Grabr_DiadelaMadre_3.png

Para las más coquetas, se puede conseguir un set de mini máscaras faciales de Sephora desde U$S 19 dólares o una paleta de maquillajes de Urban Decay desde U$S 29 dólares.

El mug de Stanley, ideal para las mámas viajeras, está en oferta a U$S 8 dólares menos que su precio original (desde U$S 18,89), mientras que para las amantes de los accesorios, son imperdibles las pulseras de Pandora, desde U$S 65 dólares.

Las madres techies también tienen su regalo ideal: el parlante Echo Dot, con un 17% OFF, desde U$S 49,99 dólares, o los Airpods Pro (2º generación), desde U$S 249 dólares.

Cómo comprar el mejor regalo para el Día de la Madre

Elegí la tienda estadounidense o del exterior en la que quieras comprar el producto (o elegí algún producto de la colección especial de Grabr) Copiá el link del producto, pegalo en https://www.grabr.io/es/order y publica tu pedido. Aceptá la oferta de un “Viajero” que más te guste lo antes posible para que el viajero tenga tiempo suficiente para comprar el producto y traerlo en su próximo viaje. Recibí el producto en Argentina.

¿De qué se trata la app Grabr?

El viajero compra el producto con su dinero con lo cual se asegura de que ese producto es legal y seguro de transportar, y además si posee una tarjeta que sume millas o puntos en cada compra, puede canjearlos por upgrades en sus vuelos o hasta por vuelos gratis. Su responsabilidad es cuidar del producto hasta entregarlo, y puede transportar la cantidad de pedidos que permita el espacio libre en su valija.

Grabr protege el dinero del comprador hasta que este confirme la recepción de su pedido (recién allí se libera el pago al viajero) por lo que todas las transacciones son completamente seguras. Antes de partir, el viajero puede navegar por Grabr para ver qué artículos necesita la gente en los lugares que está a punto de visitar, y una vez que se ofrece a traer el pedido y el comprador acepta la ofertas de entrega, el viajero compra el artículo y lo trae en su maleta.

avion-vuelos.jpg

Todos los pedidos se publican en el sitio web o la aplicación de Grabr, por lo que no hay intercambio físico de dinero, y también hay un sistema de mensajería integrado para que ambas partes puedan contactarse directamente dentro de la aplicación.

Las recompensas de entrega de los viajeros son por lo general de entre un 10% y un 20% del valor del producto y los artículos tecnológicos o de lujo son los que dejan más “ganancia” porque sus comisiones son más altas y su tamaño permite traer varios en un mismo viaje.

Grabr, que continuó operando durante 2020 y 2021 a pesar de la pandemia y las fronteras cerradas, tomó medidas que ayudaron a los compradores a seguir adquiriendo productos en cualquier tienda del exterior, incluyendo Amazon, Apple, BestBuy, Target, Anthropologie, Nike, y Sephora, entre otras, al precio original, y permitiendo combinar medios de pago mediante la recarga de su Grabr Wallet.

También mejoró su proceso de compensaciones a viajeros, por lo que éstos ganaron más de U$S845 mil dólares viajando con la plataforma.

Los viajeros agregaron a la plataforma más de 50 mil viajes, y entregaron más de 21 mil pedidos en más de 37 países. Los productos más elegidos no solo fueron de electrónica, sino también productos para cuidado de la piel, suplementos y vitaminas, maquillaje, ropa y hasta comida.