Ricky Martin vivió en ella y ahora está a la venta: así es la imponente mansión de Beverly Hills







La propiedad, ubicada en California, se ofrece por casi 50 millones de dólares y cuenta con una gran elegancia y vistas panorámicas.

El cantante latino vivió en una imponente casa de Beverly Hills que ahora está en venta. L.A Times

En el exclusivo barrio de Beverly Hills, donde viven numerosas celebridades como Taylor Swift, Jennifer Aniston y Ellen DeGeneres, hay una propiedad que alguna vez fue hogar del cantante puertorriqueño Ricky Martin. Esta misma casa ahora es noticia porque salió al mercado inmobiliario en búsqueda de un nuevo dueño y cuenta con uno de los recios más caros de la zona.

Esta misma casa también alojó a otras figuras internacionales y es un ejemplo de como es el estilo mediterráneo de las típicas casas de California. Además, sus principales características como su tamaño y sus servicios intentan atraer a los compradores más adinerados.

Antigua casa de Ricky Martin

Vistas al mar y un estacionamiento para 20 autos: así es la ex mansión de Ricky Martin La antigua mansión del artista está valorada en unos 49,95 millones de dólares. Esta se encuentra sobre un terreno con jardines, cancha de tenis, pileta, zonas de juegos para los chicos y una casa para huéspedes. La mansión se ubica detrás de unos portones altos y ofrece espacio para estacionar hasta 20 autos.

Además, la casa principal cuenta con un diseño mediterráneo, con espacios abiertos y ambientes luminosos. En su interior se pueden encontrar una cocina amplia, living grande, comedor, teatro privado con una barra para tragos y snacks y seis dormitorios. La suite principal también incluye una terraza, vestidores, doble baño, sala privada y amplios armarios.

Las vistas al océano y a la ciudad pueden apreciarse desde casi cualquier rincón del hogar, especialmente desde las habitaciones principales, patios y terrazas. Además, la propiedad tiene sistemas de seguridad en la vivienda y en su perímetro. La mansión cuenta también con una garita de seguridad en la entrada y senderos rodeados de vegetación. Con estos atributos, la casa es una de las opciones más exclusivas para quienes buscan vivir en uno de los barrios más famosos y exclusivos de Estados Unidos.