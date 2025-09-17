Una vida fitness después de los 60 años es posible: el entrenamiento que tenés que probar







Tener una rutina saludable de entrenamiento en la adultez es más accesible de lo que parece y te contamos cómo lograrlo.

Un entrenamiento accesible y altamente efectivo.

Después de los 60 años de edad, tener un estilo de vida fitness puede parecer bastante lejano, pero esto no necesariamente debe consistir en intensos entrenamientos difíciles de seguir con regularidad y que pongan en riesgo los músculos, huesos y articulaciones.

Existen ejercicios más accesibles, sobre todo para los adultos mayores o personas con movilidad reducida, que son de bajo impacto. Entre los beneficios activos se destacan la movilidad, la flexibilidad, la autonomía y la fortaleza para realizar con más facilidad las acciones cotidianas. Uno de ellos es conocido como "Marcha afgana".

Caminar La marcha afgana tiene beneficios que no se logran con sólo caminar.

En qué consiste la marcha afgana, el popular entrenamiento para adultos mayores Hay ejercicios y acciones que realizamos automáticamente, entre ellas caminar y respirar. Las caminatas son un excelente entrenamiento cardiovascular y sirven para activar los músculos de las piernas y el core, pero la respiración es algo automático y no le prestamos la suficiente atención. La marcha afgana consiste en regular la respiración a cada paso que se da.

Normalmente suele ser corta y superficial, lo que la marcha afgana propone es que sea más profunda y abdominal. Existe un patrón frecuente denominado 3-1-3-1 y consiste en inhalar durante 3 pasos, mantener el aire en 1 y exhalar en los siguientes 3, esperando 1 paso más antes de volver a inhalar.

Los múltiples beneficios de la marcha afgana Por más que no lo parezca, la marcha afgana trae grandes beneficios al organismo, entre ellos: Mejora la capacidad pulmonar : El entrenamiento con respiraciones profundas mejora la oxigenación y restaura una función respiratoria amplia y natural.

: El entrenamiento con respiraciones profundas mejora la oxigenación y restaura una función respiratoria amplia y natural. Aumenta la resistencia : Optimiza el uso del oxígeno y permite caminar durante más tiempo y a mayor velocidad. La sensación de fatiga disminuye.

: Optimiza el uso del oxígeno y permite caminar durante más tiempo y a mayor velocidad. La sensación de fatiga disminuye. Fomenta la plena atención : La concentración en la respiración y el ritmo de los paso favorece una especie de meditación activa. Esto reduce el flujo de pensamientos negativos y mejora la capacidad de atención.

: La concentración en la respiración y el ritmo de los paso favorece una especie de meditación activa. Esto reduce el flujo de pensamientos negativos y mejora la capacidad de atención. Estimula la percepción sensorial : Se produce una intensificación de los sentidos, se perciben mejor los colores, sonidos y olores durante el ejercicio.

: Se produce una intensificación de los sentidos, se perciben mejor los colores, sonidos y olores durante el ejercicio. Reduce el estrés y la ansiedad: El control de la respiración actúa como regulador del ritmo cardíaco. Calma el sistema nervioso y genera una sensación de relajación que se puede extender más allá del ejercicio físico.

