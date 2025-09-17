Tenés que probarlo: el entrenamiento para los mayores de 60 años que promete fortalecer tus músculos







Si bien el entrenamiento es indispensable para la salud, es importante reconocer las posibilidades y objetivos personales.

La mejor opción para adultos mayores después de los 60 años.

El entrenamiento es una de las mejores maneras de mantenerse saludable, activo y con un buen estado de ánimo. No obstante, a medida que envejecemos, puede que resulte cada vez más difícil encontrar la fuerza para hacer ejercicios. Por eso, es importante reconocer que actividades se pueden amoldar a nuestras posibilidades.

Una problemática que encierra a los adultos mayores es el riesgo del impacto que pueden tener las actividades de fuerza en las articulaciones, huesos y músculos. En este sentido, existen ejercicios de bajo impacto, consideradas más seguras, pero que siguen siendo efectivas en sus resultados. Una de ellas es andar en bicicleta.

Andar en bici El ciclismo es uno del os entrenamientos más completos para todas las edades.

Un entrenamiento completo: por qué recomiendan andar en bicicleta La bicicleta es uno de los entrenamientos más completos, accesibles y efectivos para mejorar la salud, sobre todo para las personas mayores de 60 años. Además de ser un ejercicio cardiovascular altamente beneficioso, también se puede convertir en un entrenamiento de fuerza, ya sea en el exterior como en la bici estática.

Permite desarrollar resistencia muscular, tonificar y mejorar la composición corporal. Por otro lado, se trata de un ejercicio de bajo impacto, por lo que resulta ideal para personas de todas las edades, incluso aquellas con lesiones articulares o sobrepeso.

Los beneficios de este ejercicio según los expertos El ciclismo tiene grandes beneficios musculares, entre los que se destacan el fortalecimiento de piernas y glúteos, la activación del core, la tonificación muscular, el aumento de la potencia y resistencia, la mejora en la postura corporal y la reducción del riesgo de lesiones por desequilibrios o debilidad. También mejora considerablemente la salud cardiovascular, regula la presión arterial y el colesterol, favorece la quema de grasa, aumenta la densidad ósea, fortaleciendo huesos y previniendo enfermedades como la osteoporosis. Reduce el estrés y mejora la salud mental, promueve un mejor descanso y mejora la sensibilidad a la insulina. Por estos beneficios, entre otros, es uno de los entrenamientos más completos para todas las edades.

