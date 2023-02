Día de los Enamorados: propuestas gastronómicas para tener una cena romántica única y especial

Ubicación: Posadas 1086 - CABA.

SÀL BUENOS AIRES

Dentro de un concepto de la Cocina Nórdica, Nicolás Díaz Martini diseño un menú por pasos, especialmente para la celebración de San Valentín. La propuesta cuenta con los siguientes platos: Smørrebrød / Trucha Curada, Pira, Aire de Nabo + Tartar / Calamar al Fuego, Rosa Mosqueta, Salicornia + Risotto / Tuétano y Melón Ahumado + Pesca en su Jugo, Emulsión de Lavanda y Eneldo, Pan de Anchoa + Espuma / Cítrica de Arándanos y Café + Torrija / Helado de Leche y Flor De Sauco, Espuma de Champagne, Maple.

Dirección: Thames 2450 - Palermo - CABA.

Sal.jpg

LAS VIOLETAS

Un espacio que se caracteriza por el amor cotidiano que ofrece día a día, propone sus clásicos desayunos y meriendas con la imperdible presencia de la icónica degustación María Callas, además de una variedad de obsequios única. El Bar Notable de Buenos Aires invita a celebrar el Día de los Enamorados en la famosa esquina del Barrio de Almagro.

Av. Rivadavia 3899 - CABA.

NAMIDA

Namida elaborará un menú a medida para celebrar el amor. Para comenzar, un Cóctel de bienvenida + mini ceviche de trucha, pesca, manzana y wasabi + Roll de hakusai relleno de langostino y salsa holandesa. El principal es a elección entre un Omakase de 12 piezas de Sushi o Vacío en cocción lenta con puré de boniato, cebolla asadas y fondo de misso. Para el postre, una mousse de chocolate semi amargo con helado picante de gochujang.

El Salvador 5783 - Palermo - CABA.

San Valentin Violetas ok.jpg

BILBO CAFÉ

Bilbo Café apuesta al amor a través de su Box “Love in Brunch” para disfrutar en casa. Una propuesta exclusiva para delivery o take away , que incluye una variedad de exquisiteces para compartir en el Día de los Enamorados. La caja incluye dos Mini Crudo Brie, tomates y verdes + dos Mini Hot Pastrami + dos Mini Bagel con queso, tomate y huevo + unas Papas Bravas + dos Gin Tonics de frutos rojos + una porción de torta + un pan de chocolate y dos cafés a elección.

Beláustegui 802 – CABA.

ARDE Brasas & Co.

El clásico restaurante de carnes en Villa Urquiza enciende la llama del amor con una selección de platos exclusivos para dicha ocasión. La misma consta de una propuesta de almuerzo o cena con un menú para compartir. Los pasos son los siguientes: para comenzar, un Campari Tonic de bienvenida. Luego la siguiente variedad de entradas: dos Empanadas de carne al cuchillo + una provoleta con romesco, ensalada de hongos y rúcula + una berenjena Asada con yogur, limón y cebolla crocante. El principal es un Bife de Chorizo (600 g) con morrón asado a caballo y crocante de pan tostado para compartir y entre los postres una Marquise de chocolate, Budín de Pan y Crumble de peras y manzanas a elección. Incluye una botella de vino cada 2 personas, 2 aguas o gaseosas. También se puede cenar a la carta.

Dr. Pedro Ignacio Rivera 4999, Villa Urquiza.

Bilbo San Valentín.jpg

MAMBA BUENOS AIRES

Mamba ofrece, para celebrar San Valentín, un menú por pasos acompañado con los vinos de Luigi Bosca: primero, Empanadas de Hongos de Temporada + Choribao + Usuzukuri de Pesca Blanca para compartir; segundo (a elección), Asado Mamba (Cocción 12 h), Emulsión de papa trufada, Maíz crujiente, Reducción de Malbec o Gnocchi de curry soufflé, Pesto de tomates secos, Caviar de aceto balsámico y Albahaca; tercero (a elección), Crème Bruleé infusionada con mate cocido. Capa de caramel con Tajín. Helado de americana, o Blondie De Chocolate Blanco con frambuesas. Helado. Crumble. Incluye vinos de la Bodega Luigi Bosca, agua o gaseosa.

Soler 5130 - CABA.

SAN VALENTIN PRESS.jpg

SELQUET BUENOS AIRES

La clásica esquina de Buenos Aires ofrece para el Día de los Enamorados un menú dedicado para celebrar el amor. Appetizer y copa de espumoso de bienvenida. Entrantes: Tartar De Salmón Ahumado o Provoleta Especial o Soufflé de berenjenas ahumadas. Principales: Ojo De Bife con Vegetales Orgánicos y Papines al Pesto o Baby Back Ribs Con Papas y Caesar o Raviolones de espinaca a la mediterránea. Postres: Tiramisú con Frutos Rojos y Chocolate o Chocotorta y Frutillas Frescas. Incluye una copa de vino por persona, agua, gaseosa y una copa de espumoso para el brindis.

Av. Pres. Figueroa Alcorta 6402 - CABA.