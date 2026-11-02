Noviembre, mes de la cultura coreana en Buenos Aires: cine, gastronomía, literatura y espectáculos gratuitos

Las actividades se realizarán en el Palacio Libertad, la Manzana de las Luces, el Club Eterno y el Centro Cultural Coreano. La programación incluye talleres de cocina, experiencias de K-beauty, muestras de arte, danza tradicional y proyecciones cinematográficas. El acto central será el 22 de noviembre, por el Día Nacional del Kimchi en Argentina.

El Centro Cultural Coreano en Argentina organizará durante noviembre una programación especial de actividades gratuitas para celebrar el Mes de la Cultura Coreana , en el marco de su 20° aniversario y de los festejos por el Día Nacional del Kimchi en Argentina , que se conmemora cada 22 de noviembre.

La agenda se desplegará en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires: el Palacio Libertad, la Manzana de las Luces, el Club Eterno y la sede del Centro Cultural Coreano. Habrá espectáculos de música y danza tradicional, ciclos de cine, encuentros literarios, talleres de gastronomía, propuestas vinculadas a la cosmética coreana y exposiciones de arte visual.

El evento central será “Corea vibra en Argentina” , previsto para el domingo 22 de noviembre a las 18 en la Sala Argentina del Palacio Libertad. La presentación estará a cargo del Centro Nacional de Gugak de Namdo, que llegará desde Corea para ofrecer un espectáculo de música, danza folclórica y expresiones escénicas tradicionales.

El programa incluirá tres danzas representativas de la cultura coreana: Chunaengjeon, conocida como la danza del ruiseñor primaveral; Buchaechum, la tradicional danza de los abanicos; y Taepyeongmu , asociada con la paz y la prosperidad.

La gastronomía también tendrá un lugar destacado en la jornada. En la Plaza Seca del Palacio Libertad se realizarán dos talleres participativos bajo el nombre “20 años, 20 bibimbap” , a cargo de Sandra Lee. Los encuentros serán a las 14.30 y a las 16.30, con inscripción previa. La propuesta invitará a los participantes a trabajar en equipos y combinar ingredientes coreanos y argentinos para preparar sus propias versiones de bibimbap, un plato tradicional elaborado con arroz, verduras, carne, huevo y gochujang.

Además, de 14 a 20, la terraza del Palacio Libertad tendrá un espacio dedicado al K-beauty, con demostraciones de rutinas de cuidado de la piel, recomendaciones sobre cosmética coreana y consejos para incorporar productos y hábitos de belleza inspirados en Corea.

La directora del Centro Cultural Coreano, Kim Misuk, destacó el significado de esta edición, que coincide con las dos décadas de actividad de la institución en el país. “Este Mes de la Cultura Coreana tiene un significado muy especial, porque se enmarca en la celebración de los 20 años del Centro Cultural Coreano en Argentina y representa la culminación de un año de festejos”, señaló.

Y agregó: “Queremos celebrar este recorrido junto al público argentino y seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestras culturas. Por eso, los invitamos a ser parte de esta celebración y a seguir descubriendo todo lo que Corea tiene para compartir”.

Cine, literatura y arte: la programación durante noviembre

La agenda cinematográfica tendrá dos sedes. En el Palacio Libertad se proyectarán películas coreanas los domingos 1, 15, 22 y 29 de noviembre, a las 18, en la Sala Manuel Antin. La selección incluye Luck-Key, dirigida por Lee Gae-byeok, y The Host, de Bong Joon-ho.

En tanto, la Manzana de las Luces recibirá un ciclo que recorrerá distintos géneros y estilos del cine coreano, desde el drama histórico y el romance hasta el terror, el cine de autor y las producciones independientes. La programación contempla títulos como El lector de rostros, Navidad en agosto, Dos hermanas y La película de la novelista. Las funciones serán los miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 19, en la Sala de Representantes.

La literatura tendrá su propio espacio en el Club Eterno, con cuatro encuentros para acercarse a la producción coreana contemporánea. Las conversaciones estarán a cargo de Nicolás Braessas, Julia Ariza, Juan Mattio y Agustina Larrea, quienes propondrán lecturas e intercambios sobre autores y temas de la literatura de ese país, entre ellos Bora Chung y Kim Hye-jin. Las reuniones se realizarán los jueves 5, 12, 19 y 26, de 19 a 20.

En el Centro Cultural Coreano, a partir del miércoles 4 de noviembre, podrá visitarse la muestra de arte visual “Ecos de la ciudad: florece la pintura coreana”. Organizada en colaboración con el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA), reunirá obras de la colección de su programa de difusión Art Bank. La exposición abordará distintas formas de representar y experimentar los espacios urbanos a través de la pintura coreana contemporánea.

Ese mismo espacio será sede de una demostración de danzas tradicionales a cargo del Centro Nacional de Gugak de Namdo. La presentación será el sábado 21, a las 15, y anticipará el espectáculo central del día siguiente en el Palacio Libertad.

K-beauty, cocina y Noche de los Museos

Las propuestas vinculadas a la belleza coreana incluirán clases prácticas a cargo de una especialista de ese país. Los talleres se realizarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 10 a 13, y el sábado 14, de 19.30 a 22, en el Centro Cultural Coreano.

Con inscripción previa, las clases abordarán técnicas de cuidado de la piel y maquillaje, con prácticas de hidratación, aplicación de mascarillas faciales y masajes.

La gastronomía tendrá otra actividad el martes 2, de 10 a 15, en la sede del Centro Cultural Coreano. En colaboración con el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), alumnos de la institución participarán de un taller sobre ingredientes y condimentos tradicionales de la cocina coreana.

El sábado 14, además, el Centro Cultural Coreano se sumará a la Noche de los Museos, entre las 19 y las 2. La propuesta incluirá una estación para crear postales, un norebang —espacio de canto—, una zona para fotografías y actividades vinculadas a los juegos coreanos.

El Día Nacional del Kimchi y los 20 años del Centro Cultural Coreano

El 22 de noviembre fue instituido como Día Nacional del Kimchi en Argentina mediante la ley 27.720, aprobada por el Congreso de la Nación. La norma busca reconocer el aporte cultural y social de la comunidad coreana en el país y fortalecer los vínculos de amistad entre Argentina y Corea.

El kimchi es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía coreana. Se trata de una preparación fermentada a base de vegetales y una mezcla de condimentos que puede incluir ají picante en polvo, ajo, cebolla, cebollín y mariscos salados.

Su elaboración forma parte de una tradición familiar y comunitaria conocida como kimjang, que consiste en preparar colectivamente el alimento para compartirlo con familiares, vecinos y amigos. Esta práctica fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Centro Cultural Coreano abrió sus puertas en Argentina en 2006, con el objetivo de promover y difundir las expresiones culturales tradicionales y contemporáneas de Corea. Desde su sede porteña, ubicada en el Palacio Bencich desde 2018, desarrolla actividades vinculadas con la gastronomía, la indumentaria, la arquitectura, el idioma, la música, las artes visuales, la literatura y el patrimonio cultural.

La programación de noviembre marcará el cierre de un año de celebraciones por sus dos décadas de actividad y buscará acercar al público argentino distintas expresiones de la cultura coreana, con propuestas gratuitas en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.