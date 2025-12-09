Dónde encontrar a Papá Noel en Buenos Aires para la Navidad del 2025 + Seguir en









Se acerca una de las fechas más amadas por los niños y hay muchos lugares en donde podrán conocer a Papá Noel.

Los lugares en los que se podrá conocer a papá noel en Buenos Aires.

La Navidad es una de las fiestas más amadas por todos, especialmente por los niños, ya que la atmósfera festiva, los regalos y las cartas a Papá Noel, e incluso los atuendos y la cena familiar, representa para muchos uno de los mejores momentos del año. Algunos, adoran las actividades temáticas previas, como paseos o espectáculos de navidad.

Aunque las actividades pueden ser repetitivas para los adultos, para las infancias puede significar un gran gesto ya que les podría hacer mucha ilusión conocer al hombre de barba blanca y traje rojo que trae regalos todos los años para poder sacarse fotos y entregar la carta personalmente.

llamada-papa-noel-ninos.jpg Actividades navideñas en la ciudad Se podrá encontrar a papá noel para sacarte fotos y entregarle la carta de navidad en los siguientes lugares:

Abasto Shopping: foto con Papá Noel del 8 al 23 de diciembre, con foto impresa gratuita y talleres navideños. Av. Corrientes 3247.

Alcorta Shopping: Papá Noel estará disponible para fotos desde el 8 de diciembre. Jerónimo Salguero 3172.

Alto Palermo: espacio de cartas y envoltorios personalizados, actividades festivas y foto con Papá Noel desde el 8 de diciembre. Av. Santa Fe 3253.

Unicenter: fotos con Papá Noel hasta el 23 (10 a 21 h) y el 24 (9 a 16 h); acción solidaria a beneficio de UNICEF. Paraná 3745, Martínez.

Patio Bullrich: foto tradicional con Papá Noel el 8 de diciembre. Posadas 1245.

Tortugas Open Mall: foto con Papá Noel con horarios extendidos del 6 al 23; parte de lo recaudado se dona a Fundación Las Tunas. Ramal Pilar Km 36.5.

Plaza Canning: foto con Papá Noel del 20 al 23 de diciembre (18 a 21 h) y villancicos el 21. Mariano Castex 1277, Ezeiza.

DOT Baires: propuesta tecnológica con chatbot, fotos con IA y juegos interactivos. Vedia 3600.

Soleil Premium Outlet: Papá Noel en Mono Coco del 20 al 24 de diciembre, con talleres para chicos. Bernardo de Irigoyen 2647, San Isidro.

Terrazas de Mayo: foto con Papá Noel y actividades navideñas hasta el 24 de diciembre. Av. Arturo Illia 3770, Los Polvorines. En la Ciudad de Buenos Aires hay múltiples actividades para alimentar el espíritu navideño. Abel Pintos ofrecerá una interpretación especial de la Misa Criolla junto a Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y más de 80 artistas bajo la dirección musical de Lito Vitale. El concierto, gratuito y al aire libre, será el 9 de diciembre a las 21 horas en Ciudad Universitaria y promete ser uno de los eventos culturales más emotivos del mes.

El Paseo Navideño en Palermo regresa como una de las propuestas más completas: un recorrido inmersivo con senderos de luz, instalaciones brillantes, mercado navideño y espectáculos sinfónicos. Se realizará del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia, con actividades desde las 18 hasta las 23 horas y un show central cada noche.

Una Mágica Navidad, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza en el Teatro Ópera, combina música, acrobacias, efectos especiales y la presencia de Papá Noel. Con Albana Fuentes como protagonista, la puesta se presenta del 10 al 28 de diciembre y apunta a ser uno de los shows familiares más convocantes de la temporada. Navidad en las Películas, en el Gran Rex, celebra las bandas sonoras más icónicas del cine navideño con un plus teatral inspirado en Un Cuento de Navidad. Con Raúl Lavié como invitado especial, se presentará el 6 y 7 de diciembre y es ideal para quienes buscan una experiencia nostálgica y cinematográfica. El Parque de la Costa ofrecerá un ambiente completamente tematizado con un árbol gigante, foto con Papá Noel y su clásico desfile navideño con más de veinte personajes. La propuesta estará disponible del 5 al 23 de diciembre, con actividades diarias y promociones 2x1 en pasaportes, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles para familias.