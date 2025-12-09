¿Odiás la Navidad? Esto es lo que significa, según la psicología

De acuerdo a la ciencia, algunas personas sienten malestar en estas fechas por recuerdos difíciles, estrés acumulado o el exceso de compromisos sociales.

La psicología identifica a las experiencias pasadas o la sobrecarga sensorial como detonantes frecuentes del rechazo a la Navidad.

La Navidad vuelve cada año con la misma fuerza: decoraciones en las calles, películas temáticas y supermercados llenos sidras, pan dulce y confituras. Para muchos, es la época más esperada , un momento para frenar un poco y reunirse con familia o amigos.

Sin embargo, no todos conectan con la celebración de la misma manera y, mientras algunos desean estas semanas con entusiasmo, otros sienten que es una fecha que les pesa , les incomoda o directamente que odian .

Para la psicología , estas reacciones responden a experiencias pasadas, factores emocionales o, incluso, al cansancio acumulado. A continuación, conocé los detalles.

Comprar regalos, hacer filas, organizar reuniones y buscar tiempo para todo puede resultar abrumador para muchos. "El ser humano, cuando tiene que tomar una decisión, le gusta tener información de contexto . Si no lo tiene, la corteza prefrontal se ve obligada a hacer un sobresfuerzo para decidir qué hacer, y esto puede generar ansiedad ”, detalla Diego Redolar, neurocientífico y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en La Vanguardia.

Así, la Navidad se convierte en una maratón de tareas y reencuentros que muchos no disfrutan ni desean.

2. Pérdidas o situaciones dolorosas

Las Fiestas suelen estar cargadas de memoria emocional. Quien atravesó una separación, perdió a un ser querido o vive un duelo puede sentir que esta época trae heridas todavía sensibles.

Según la psicología, la obligación de “pasarlo bien” y mostrarse alegre puede chocar con procesos personales que necesitan silencio o calma. En esos casos, la Navidad deja de ser una celebración y pasa a ser un recordatorio de lo que falta.

3. Sobrecarga sensorial y emocional

Con luces por todas partes, música, comercios llenos y mensajes insistentes, el combo puede volverse difícil de tolerar. Para la ciencia, quienes son sensibles a los estímulos o simplemente no disfrutan de los ambientes saturados suelen experimentar esta temporada como una invasión.

A eso se suma la expectativa social de mostrarse siempre disponible, amable y entusiasmado, lo que genera un gran desgaste emocional.

4. Falta de conexión personal

No todas las personas encuentran un sentido en la Navidad. Cuando la festividad no remite a creencias religiosas, tradiciones familiares o recuerdos positivos, pierde su peso. Incluso, puede sentirse como una obligación más que como un momento de disfrute.

En otros casos, experiencias pasadas negativas, como conflictos, marcan la fecha con un ambiente poco amistoso.

5. Sentimiento de desajuste

Quien no comparte el espíritu festivo suele experimentar la Navidad como una fecha ajena, donde parece que todos celebran menos uno. Esa desconexión puede generar frustración, irritación o culpa por “no sentir lo que se supone que debería sentirse”.

La psicología explica que este choque emocional puede llevar a evitar las reuniones o a desarrollar una actitud de rechazo hacia todo lo que la representa.