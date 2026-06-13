Dónde tomar gin en Buenos Aires: bares y restaurantes recomendados

El mapa definitivo de la coctelería local para celebrar la efeméride global de la bebida del momento. Coordenadas imperdibles, propuestas gastronómicas y las pizarras más destacadas de la ciudad.

El próximo 13 de junio se celebra una nueva edición del Día Mundial del Gin , una efeméride que encuentra a la escena gastronómica local en su momento de mayor esplendor. En los últimos años, este destilado impulsó una verdadera revolución en las barras locales, multiplicando las etiquetas artesanales nacionales y ganando un terreno indiscutible en las salidas nocturnas.

Para sumarse a los festejos globales, a continuación, un recorrido detallado por los espacios clave de la ciudad que rinden culto a esta bebida , con propuestas que van desde los clásicos gin tonics tirados hasta sofisticadas creaciones de autor ideales para maridar.

El gin continúa consolidándose como uno de los destilados más elegidos dentro de la coctelería contemporánea, impulsando propuestas que combinan etiquetas premium, creatividad y experiencias de consumo diferenciales. En ese contexto, Sendero Costanera se posiciona como una de las opciones destacadas de la escena gastronómica porteña con una selección de marcas como Hendrick's, Bombay, Beefeater y distintas variedades de Tanqueray.

La propuesta se expresa tanto en clásicos de vigencia permanente, como el Gin Tonic y el Negroni, como en cócteles de autor que exploran nuevos perfiles aromáticos. Entre ellos sobresalen el Nikko Kaido, elaborado con Gin Blu, lychee y piña; el Sendero del Pampa Roja, con Gin Blu, frambuesas, pepino, cúrcuma y limón, y el Sendero Fall, una combinación de gin, naranja, manzanilla y miel. Ubicado frente al río en Costanera Norte, Sendero complementa su oferta de coctelería con una propuesta gastronómica de inspiración estacional, música y una atmósfera relajada, consolidándose como un espacio donde gastronomía, entretenimiento y experiencias se integran en una misma salida.

Sendero Costanera (2) SENDERO.

TOKYO CLUB

Tokyo Club, el nuevo club nocturno de la ciudad, se destaca por ofrecer una amplia propuesta de gin que combina etiquetas internacionales, coctelería clásica y opciones de autor. La carta incluye alternativas como el Tokyo Royale, elaborado con gin Tanqueray Royale, licor de violetas, limón y almíbar simple; el tradicional Negroni, preparado con gin Tanqueray, Campari y Carpano Rosso, y distintas versiones de Gin Tonic realizadas con Tanqueray London Dry, Sevilla, Royale y Gordon’s.

Tokyo Club (2) Dirección: Av. Costanera Rafael Obligado 6666, Costanera Norte.

La propuesta se complementa con una selección de botellas premium integrada por Tanqueray London Dry, Tanqueray Sevilla, Tanqueray Royale, Beefeater y Hendrick’s, disponibles para servicio de mesas y sectores VIP. Con esta selección, Tokyo Club se suma a las celebraciones por el Día Mundial del Gin y refuerza una propuesta que combina coctelería clásica, etiquetas reconocidas a nivel internacional y experiencias pensadas para un público cada vez más interesado en explorar nuevas formas de consumo dentro de la escena nocturna porteña.

Tokyo Club (3) TOKYO CLUB.

CIMA

El crecimiento sostenido del gin dentro de la coctelería argentina encontró en los rooftops uno de sus escenarios naturales. En ese contexto, CIMA, el rooftop de ORNO ubicado en Palermo, presenta una carta de cocktails que explora la versatilidad de este destilado a través de recetas clásicas y creaciones de autor desarrolladas por Flavia Arroyo, head bartender del grupo. Entre las opciones más representativas se encuentra el Ginto de Saúco, preparado con gin Gordon's, cordial de durazno y saúco y agua tónica, una combinación fresca y aromática ideal para las tardes y noches al aire libre. Para quienes prefieren versiones más tradicionales, la barra ofrece el clásico Gin & Tonic y el French 75, que combina gin, limón y espumante Chandon Extra Brut.

CIMA - Rooftop bar de ORNO Ginto de saúco 1 Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

La propuesta también incorpora versiones de perfil más gastronómico y experimental. El Negroni de la Huerta reinterpreta el clásico italiano con una maceración de tomate de árbol, frutilla, albahaca y limón, mientras que el Tomatini Recargado utiliza gin macerado con tomates, ají, orégano y laurel junto a vermouth rosado. Completa la selección el Sweet Tini, elaborado con gin Tanqueray, licor de cerezas, grappa, mix de vermouth y frutilla. Con un clima que parece detener el tiempo, una propuesta gastronómica para compartir y una carta líquida que combina técnica e innovación, CIMA se consolida como una de las opciones destacadas para quienes buscan descubrir nuevas expresiones del gin en la ciudad.

CIMA - ORNO - Sweet Tini CIMA.

RAÍCES

En el barrio de Saavedra, Raíces Cocina Casera complementa su propuesta de cocina argentina con una selección de cócteles a base de gin que sobresalen dentro de su carta de bebidas. Entre las alternativas disponibles aparecen clásicos como el gin tonic, preparado con gin Heráclito, agua tónica y limón, y el Tom Collins, que combina el mismo destilado con almíbar, jugo de limón y soda.

Raíces-cóctel Dirección: Crisologo Larralde 3995, Saavedra.

La oferta también incluye opciones donde el gin dialoga con vermuts y bitters, como el Negroni con Carpano Rosso y red bitter, el Chamuyo —elaborado con vermut Lunfa rosado, gin Blend de Técnicas, agua tónica y pomelo— y el Negroni Heráclito y Lunfa, que reúne gin Heráclito, Lunfa Rosso y bitter Lunfa. Estas propuestas acompañan la carta del restaurante creado por la chef Fernanda Tabares, que desarrolla el concepto de “Cocina de la Memoria” en una casona histórica de 1913.

Raíces - Fachada RAÍCES.

DEL RÍO CANTINA

Entre pastas caseras, minutas y entradas de espíritu bodegonero, Del Río Cantina suma alternativas con gin que se integran naturalmente a su propuesta. El clásico Gin Tonic comparte cartel con el Coco Italiano —una combinación de Malibu, gin, Aperol y almíbar de manzana— y el Lunes Rosado, preparado con gin, Lunfa Rosado, limón, almíbar de frutilla y Sprite.

Del Río Cantina - Lunes Rosado Dirección: Av. García del Río 2957, Saavedra; Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

Las recetas aportan perfiles frescos y frutales que acompañan la cocina de esta cantina inspirada en la tradición italiana de barrio, presente tanto en Saavedra como en Villa Urquiza.