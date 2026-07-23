El clásico rincón de Buenos Aires combina naturaleza, aventura y tranquilidad

Paisajes únicos, senderos y propuestas al aire libre lo convierten en uno de los destinos preferidos para una pausa durante el año.

La región ofrece escenarios ideales para quienes buscan disfrutar del aire libre durante todo el año.

A pocos destinos bonaerenses se los identifica tan rápido con el turismo de naturaleza como algunos rincones de la provincia de Buenos Aires . Hay un lugar especial que, por su combinación de cerros, arroyos y espacios verdes la convirtió, desde hace décadas, en una de las escapadas más elegidas por quienes buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

El lugar ofrece alternativas para perfiles muy distintos. Hay quienes llegan con la idea de realizar caminatas y actividades de aventura, mientras que otros simplemente aprovechan el paisaje para descansar, recorrer el pueblo o disfrutar de la gastronomía regional.

Se trata de Sierra de la Ventana , cuya diversidad explica por qué el destino mantiene su atractivo durante todo el año. Cada estación modifica el paisaje y propone experiencias diferentes, aunque las sierras continúan siendo el gran sello distintivo de una región que conserva buena parte de su riqueza natural.

Sierra de la Ventana se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires , dentro del partido de Tornquist . Forma parte del Sistema Serrano de Ventania , una de las formaciones geológicas más antiguas de Sudamérica, caracterizada por sus cerros, quebradas y extensos paisajes naturales.

El destino se ubica a unos 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , una distancia que lo convierte en una opción frecuente para escapadas de fin de semana largo o vacaciones cortas.

A lo largo del año, miles de visitantes eligen este lugar para desconectarse de la rutina y cambiar de escenario. Instagram Turismo Sierra de la Ventana

Uno de sus principales símbolos es el Cerro Ventana, famoso por la abertura natural ubicada cerca de su cumbre. Ese hueco de aproximadamente ocho metros de alto por cinco de ancho dio origen al nombre de toda la región y se transformó en una de las postales más reconocidas del turismo bonaerense.

Qué se puede hacer en Sierra de la Ventana

Las actividades al aire libre son el gran atractivo del destino. El trekking ocupa un lugar central gracias a los distintos senderos habilitados dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se desarrollan excursiones guiadas.

La caminata al Cerro Ventana es una de las experiencias más buscadas. El recorrido presenta un nivel de exigencia física considerable y solo puede realizarse con guías autorizados, ya que el parque regula el acceso para preservar el ambiente y garantizar la seguridad de los visitantes. Otra alternativa muy elegida es el ascenso al Cerro Bahía Blanca, un circuito de menor dificultad que ofrece amplias vistas panorámicas de toda la comarca serrana.

Para quienes prefieren propuestas más relajadas, el destino también ofrece paseos por el casco urbano, visitas al dique Paso de las Piedras, recorridos gastronómicos y actividades recreativas junto a los arroyos que atraviesan la localidad. En determinadas épocas del año también se desarrollan cabalgatas, circuitos de mountain bike y excursiones de observación astronómica, favorecidas por la baja contaminación lumínica de la región.

Sus paisajes serranos la mantienen entre los destinos turísticos más tradicionales de la provincia. Instagram Turismo Sierra de la Ventada

Como ocurre en muchos espacios naturales protegidos, algunas actividades dependen de las condiciones climáticas y de las normas establecidas por las autoridades del parque, por lo que siempre se recomienda consultar la disponibilidad antes de organizar la visita.

Cómo ir hasta Sierra de la Ventana

La forma más habitual de llegar es en automóvil. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido demanda alrededor de siete horas y puede realizarse por la Ruta Nacional 3 hasta la zona de Azul para luego conectar con la Ruta Nacional 33 y, finalmente, la Ruta Provincial 76, que atraviesa gran parte del sistema serrano.

También existen servicios de ómnibus que conectan la localidad con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante los períodos de mayor movimiento turístico. Quienes viajan desde otras provincias suelen optar por llegar primero a Bahía Blanca, ubicada a unos 100 kilómetros, y desde allí continuar el trayecto por ruta hasta Sierra de la Ventana.