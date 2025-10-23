El alimento que puede mantenerte despierto como si tomaras un café







Descubrí algunos de sus beneficios más destacados y dos recetas para aprovechar sus nutrientes y preparar una rica merienda.

El chocolate amargo posee una gran cantidad de antioxidantes que pueden mejorar el funcionamiento del cerebro.

La cafeína presente en distintos alimentos y bebidas puede ayudar a una persona a mantenerse despierto y estar con energía durante el día. una de las comidas con mayor aporte de este estimulante es el chocolate negro, que cuenta con diversos beneficios que fortalecen al organismo.

Este dulce se puede incorporar de distintas maneras a la dieta cotidiana. De hecho, según los especialistas, al consumir 20mg de chocolate negro al día, el organismo obtiene los nutrientes necesarios para mantenerse fuerte y se aporta una gran cantidad de minerales esenciales y fibra dietética.

Beneficios del chocolate negro comer chocolate.webp ClikiSalud. Alto aporte de energía: Gracias a la cafeína del chocolate negro, este puede interrumpir el sueño y ayudar a mantenerse despierto, en especial a aquellas personas sensibles al estimulante. Al mismo tiempo, contiene ingredientes, como el triptófano y la serotonina, que ayudan a relajar el cuerpo.

Fuente de antioxidantes: Este alimento es especialmente rico en componentes antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Además, estos nutrientes también pueden mejorar el estado de ánimo, gracias a que reducen la inflamación.

Mejor salud cardiovascular: El chocolate negro puede reducir la presión arterial, mejora los vasos sanguíneos y puede reducir los niveles de triglicéridos y colesterol malo (LDL). Gracias a esto, este dulce protege la salud del corazón y previene enfermedades y accidentes cardiovasculares. Recetas saludables con chocolate negro Brownie saludable Gontran Cherrier - Brownie 2.jpg Ingredientes 70 gr de chocolate negro sin azúcar

15 gr de cacao en polvo sin azúcar

100 gr de manteca light o aceite de coco

3 huevos

Edulcorante al gusto

70 gr harina de avena integral

30 gr almendras molidas

50 gr de nueces Preparación Precalentar el horno a 180°C. En un jarro a fuego medio, derretir la manteca y el chocolate negro troceado. Añadir el cacao en polvo e integrar bien. Dejar atemperar. Batir los huevos junto con el edulcorante hasta obtener una mezcla bien espumosa. Agregar el chocolate fundido y volver a batir. Incorporar la harina de avena y la almendra molida, y mezclar bien. Por último, añadir las nueces bien picadas. Forrar o engrasar un molde cuadrado o rectangular y verter la mezcla. Hornear el brownie durante 20 a 25min. No conviene cocinarlo mucho más, para que no quede seco. Dejar enfriar completamente sobre una rejilla. Muffins de chocolate negro muffin de chococlate.jpeg Ingredientes 1 banana

1 cdta de canela en polvo

1 huevo

Cacao en polvo

Chocolate negro Preparación Precalentar el horno a fuego medio. Introducir todos los ingredientes, excepto el chocolate negro, en una batidora y mezclar hasta que sea homogéneo. Agregar los pedazos de chocolate negro y colocar la mezcla en recipientes para muffins. Cocinar por 20 minutos o hasta que al introducir un escarbadientes, éste salga completamente limpio.

Temas alimentación